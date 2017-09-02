Привет, студенчество!

В преддверии нового учебного года в Сочи состоялась традиционная встреча студентов Сочинского государственного университета. Отпраздновать 1 сентября молодые люди собрались в концертном зале "Фестивальный".

В текущем году Сочинский госуниверситет вошел в число опорных университетов наряду с еще 22 победителями конкурса среди вузов России. Данная программа нацелена на создание в регионах России научно-образовательных кластеров с ориентиром на запросы региональной экономики и рынка труда.

На торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, как обычно, пришли как студенты старших курсов, так и ребята, впервые переступившие порог высшего учебного заведения. Кстати, в 2017 году СГУ принял в свои стены студентов из 47 регионов России и 15 стран мира. Также в этом году сочинский вуз заключил сотрудничество с университетом Северной Аризоны (США), с которым будут налажены студенческие обмены.

Много теплых слов и напутствий на мероприятии было сказано ребятам представителями сочинской администрации. Поздравил с началом учебного года студентов и депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

– К сожалению, мне не выпало такого счастья – учиться в Сочинском государственном университете, по той простой причине, что в те времена, когда я заканчивал школу, таких высших учебных заведений в нашем городе не было. Мне очень приятно, что сочинский вуз становится головным не только в Сочи, но и на Юге России. Я уверен в том, что сегодняшние поколения студентов настроены помочь нашему родному городу, краю и стране в своей специальности, – отметил Константин Затулин.

По окончании официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт, подготовленный силами творческих коллективов вуза.

Павел ХАСАНЖИНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]