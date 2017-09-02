УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ!

Более 7 тысяч сочинских мальчишек и девчонок впервые сели за парты в этом году. Всего же на торжественную линейку, посвященную началу учебного года, выстроились почти 40 тысяч сочинских школьников.

Первый звонок, первая школьная линейка – это удивительно трогательное и волнительное событие в жизни, пожалуй, каждого человека. Вчерашние малыши открывают дверь в новый, неизведанный мир, родители первоклашек вытирают слезы осознав, что их ребенок стал старше. Белые банты, отутюженная форма, воздушные шары и букеты цветов в руках. Эмоции, которые останутся в памяти на всю жизнь, равно как и первый учитель, которому суждено стать для бывших дошколят практически второй мамой.

Для учителя начальных классов гимназии № 8 Инны Станиславовны Осинцевой это уже 5 набор. Но каждый раз, утверждает педагог, как первый!

– Привыкнуть к 1 сентября невозможно, – рассказывает Инна Станиславовна. – У этого праздника невероятная энергетика. Причем заряжаются ею как дети, так и взрослые. Улыбки, смех, восторженные глаза детей – это придает сил и пробуждает желание творить и учить. Мы знакомимся с ребятами, они знакомятся с нами. Первый контакт очень важен. Поэтому случайных людей в педагогике не бывает. Те, кто пришел в эту профессию, как правило, остаются на всю жизнь.

Инна Станиславовна родилась и выросла в городе Кызыл Республики Тыва. Там же получила профессию и начала трудовую деятельность. В Сочи вместе с мужем и двумя дочерьми переехала три года назад: решили поменять суровый северный климат на мягкий южный. Так что 1 "Б" – это первый набор учителя на сочинской земле. Сочинские дети, по словам педагога, отличаются от кызыльских. Они более открытые, дружелюбные, коммуникабельные.

– Они проявляют больший интерес к учебе и получению новых знаний! Может быть, потому что Сочи – это вообще город больших возможностей для развития. Здесь много секций, кружков, мест, где можно весело и с пользой провести досуг, – рассказывает Инна Станиславовна. – Мне нравится социальная политика, которая проводится в этом городе. Ее нацеленность на подрастающее поколение. Кызыл по сравнению с Сочи – город небольшой, в нем проживают около 116 тысяч человек, в лицее, в котором я работала до переезда в Сочи, к примеру, было всего 600 учеников. Хотелось бы поздравить ребят и их родителей с началом нового учебного года и пожелать сил, терпения и творческого подхода, тем более что программа, по которой нам предстоит заниматься, нацелена на раскрытие умственных и творческих способностей ребенка. Я уверена, что все у нас получится!

…После торжественной линейки школьники отправились на Единый всекубанский классный час на тему "Краснодарскому краю – 80 лет: история и современность", который проводился в целях воспитания бережного отношения учащейся молодежи к истории и культурному наследию Кубани, традициям и обычаям народов, населяющих Краснодарский край, ратным подвигам земляков. Кстати, сочинской гимназии №8 в этом году исполняется тоже 80 лет.

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]