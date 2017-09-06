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Названы лауреаты

Названы лауреаты
Среда, 6 Сентябрь, 2017 - 08:33

Мероприятие прошло в субботу в администрации города-курорта Сочи. В этот день были названы имена лауреатов поисково-просветительской экспедиции в номинации "Боевое имя Кубани". Ими стали героически погибшие во время Великой Отечественной войны братья Геннадий и Евгений Игнатовы.
В годы войны братья вместе с отцом и матерью служили в партизанском отряде минеров-диверсантов, который специализировался на подрыве мостов, вражеских складов и железнодорожных путей. Во время одного из таких заданий, 10 октября 1942 года, на 22-м километре железной дороги Краснодар – Новороссийск Евгений и Геннадий погибли, уничтожив ценой своих жизней около 500 фашистов. За мужество и героизм в боях звания Героев Советского Союза им были присвоены посмертно.
Выразили искренние поздравления дочери Героя Советского Союза Евгения Игнатова, а также вручили ей соответствующий сертификат по случаю события – мэр города Сочи Анатолий Пахомов и председатель ГСС Виктор Филонов. Поздравить Инну Гончаренко, которая сегодня живет на курорте, на мероприятие пришли также ветераны Великой Отечественной войны, депутаты ГСС.
Теперь имена братьев Игнатовых внесены в книгу в честь 80-летия со дня основания Краснодарского края, где они будут служить примером и гордостью для потомков. Сегодня их именами в Краснодаре названы улица, библиотека и школа. В квартире Игнатовых организован музей.

Павел ХАСАНЖИНОВ.

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