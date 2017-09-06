Домашняя работа

Было это десять лет назад. Жильцы дома №15 по улице Гагарина, что в Центральном районе Сочи, собрались как-то вечером и решили: нужен новый домком (сейчас – председатель совета дома), нынешний не справляется. И выбор пал на Любовь Петровну Продан, которую здесь знают как настоящую труженицу, женщину уравновешенную и общительную. Члены совета ТОС такое решение одобрили, и Любовь Петровна, поблагодарив за доверие, вступила на общественную стезю.

Любовь Петровна многие годы работала бухгалтером, потом – продавцом, заведующей магазином. Если требовалось, и от обязанностей уборщицы не отказывалась. Вот и теперь – она и председатель совета дома, и главный блюститель чистоты.

– Аккуратных, порядочных людей в доме, конечно, больше, чем нерях и эгоистов, – говорит Любовь Петровна, – так, сообща, мы и перевоспитываем кое-кого, поддерживаем и порядок, и санитарное состояние. Ситуация меняется к лучшему. А прежде, бывало, даже из окон летели свертки с бытовыми отходами, хотя неподалеку стоящие контейнеры не переполняются. Множество хлопот доставляли собаки, хозяева которых не заботились о чистоте.

В прошлом году во дворе дома открыли просторную, с качелями и каруселями, детскую площадку, за что жильцы в первую очередь благодарны депутату Городского Собрания Сочи Денису Котикову. Активисты совета дома постарались, чтобы открытие получилось праздничным, веселым. Молодая мама Ольга Смык, например, прекрасно подготовила и интересно провела развлекательную часть программы. В организационном плане содействие проявила председатель совета соседнего дома №18 по улице Красноармейской Изольда Бровикова.

– А вообще, – продолжает Любовь Продан, – добрых, инициативных помощников у меня немало. За зелеными насаждениями бережно ухаживает Екатерина Шеина. Виктор и Наталия Садовые умело вырезают из старых шин и раскрашивают привлекательные фигурки для детей. О благоустройстве территории постоянно беспокоятся Михаил Щёлоков, мой муж Валерий Продан, да и другие.

Тесный деловой контакт мы, естественно, поддерживаем с советом территориального общественного самоуправления. Вместе с председателем Игорем Виноградским, его заместителем Сергеем Титовым планируем свою ближайшую деятельность, определяем наиболее важные участки, готовим рабочую одежду и инвентарь для проведения субботников. А еще организуем посещение лекций на темы экологии, здорового образа жизни, борьбы с вредными привычками и прочие; они регулярно проводятся в городской библиотеке.

Словом, кипит общественная жизнь!

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]