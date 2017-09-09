В НАДЕЖНЫХ РУКАХ СПАСАТЕЛЕЙ

В Сочи состоялся первый городской конкурс спасателей на воде "Лучший спасатель Сочи-2017". На этот раз соревновались не специалисты МЧС или муниципальной Службы спасения, а пляжные спасатели – те люди, кто ежедневно следит за безопасностью горожан и отдыхающих на воде. Участие в конкурсе приняли представители 18 пляжей из всех четырех районов города.

Открывая конкурс, глава города Анатолий Пахомов отметил, что в успешности курортного сезона, положительном имидже курорта играют роль в том числе и спасатели, их физическая и профессиональная подготовка, так как именно они в трудную минуту первыми приходят на помощь жителям и отдыхающим:

– На пляже может случиться любая непредвиденная ситуация: отдыхающие могут тонуть, получить солнечный удар, – подчеркнул мэр Сочи, – и именно от вашей внимательности, интуиции и правильных действий зачастую зависит человеческая жизнь. Благодаря грамотным действиям сочинских спасателей с начала нынешнего купального сезона было спасено более сотни человек.

Для участников конкурса было подготовлено немало заданий. Например, 18 конкурсантам было необходимо доплыть от кромки берега до буя и обратно, добросить до цели спасательный конец Александрова, на лодке доплыть до буя и обратно. Также были силовые и творческие конкурсы. Проверке подверглись теоретические и практические знания и навыки оказания первой медицинской помощи при утоплении, солнечном или тепловом ударе. Спасатели на манекенах продемонстрировали, как правильно оказывать помощь взрослым и детям, как выполнить непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Оценку действиям конкурсантов дали врачи "скорой помощи".

В результате всех заданий победителем жюри определило спасателя пляжа "Бархатные сезоны" Максима Палагута (на снимке в центре), второе место завоевал Сергей Петряев (пляж "Чкаловский") и третье место было присуждено Модесту Хлудову (пляж "Цирк").

Конкурс "Лучший спасатель Сочи-2017" состоялся впервые, но глава города выразил уверенность, что проведение конкурса станет доброй традицией, а также стимулом для дальнейшего профессионального развития очень важной для курорта профессии.

Константин НОВИКОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]