ЭСТРАДЫ НОВАЯ ВОЛНА

В Сочи стартовал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2017". Конкурс, в ходе которого организаторы открывают новые имена, на курорте проходит в третий раз. Отличительной особенностью конкурса этого года стала его дислокация: впервые "Новая волна" состоится не на Северном моле, а в Олимпийским парке. Именно там возведен концертный зал, в котором будут происходить творческие баталии.

Стоит сказать, что среди начинающих исполнителей конкурс весьма популярен, о чем свидетельствует количество поданных заявок, – в этом году их было более 12 тысяч. По итогам полуфиналов жюри отобрало 14 финалистов из 9 стран мира, которые и будут бороться за победу с 8 по 14 сентября.

В жюри этого года вошли: Игорь Крутой (председатель жюри), Игорь Николаев, Константин Меладзе, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Анжелика Варум, Димитрис Контопулос; Алсу, Интарс Бусулис, Антон Беляев и генеральный директор МУЗ-ТВ Арман Давлетяров.

Программа конкурса как всегда насыщенна и интересна. Каждый день организаторы предлагают для участников и многочисленных зрителей что-то интересное, а порой и необычное. Например, жеребьевки конкурсных дней прошли в школе в Имеретинке, выставочном павильоне "Окна в Россию" и дельфинарии парка "Ривьера". За несколько дней до официального открытия конкурса состоялась церемония гашения памятной маркированной открытки, выпущенной при поддержке Почты России в честь конкурса. В церемонии приняли участие глава города Анатолий Пахомов и певец Николай Басков. В этот же день – традиционная лепка барельефа "Новая волна" под руководством скульптора, члена Союза художников России Вячеслава Звонова. Творческое задание под руководством профессионального художника выполнили финалисты нынешнего года.

Вчера в отеле “Имеретинский” состоялась пресс-конференция, которую провели глава города Сочи Анатолий Пахомов, председатель жюри Игорь Крутой, Филипп Киркоров и генеральный директор МУЗ ТВ Арман Давлетяров.

В день открытия конкурса, 8 сентября, состоялся грандиозный Гала-концерт, в ходе которого зрители увидели выступления конкурсантов, а также звезд российской и зарубежной эстрады: Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Николая Баскова, Наташи Королевой, Сергея Лазарева, Полины Гагариной, Димы Билана, Ирины Дубцовой, группы IOWA, Estradarada, Ольги Бузовой, Алексея Воробьева, Юлианны Карауловой, ALEKSEEVа, Жасмин, группы "Дискотека Авария", Александра Розенбаума, Ларисы Долиной и др. Специальным гостем вечера стала популярная певица LP.

Ни для кого не секрет, что успех подобных конкурсов и шоу во многом зависит от состава ведущих в том числе. И на "Новой волне-2017" он тоже звездный: Лера Кудрявцева, Андрей Малахов, Тимур Родригез, Липа, Алексей Воробьев и Александр Ревва.

Все последующие дни "Новой волны" по сложившейся традиции будут тематическими. В субботу состоится концерт, посвященный кино. На сцену выйдут не только конкурсанты, которым предстоит исполнить мировые хиты, но и звезды, которые порадуют зрителей известными и любимыми песнями из отечественных кинолент. В концерте, где ведущим станет Никита Михалков, выступят Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Лолита, Александр Буйнов, Александр Розенбаум, Дима Билан, Алексей Воробьев, Юлианна Караулова, Тимур Родригез.

Второй конкурсный день, 10 сентября, ознаменует программа "Хит страны". В этот день сцене выступят как заслуженные артисты, так и начинающие конкурсанты "Новой волны". А поздним вечером – Super After Party – фееричное шоу певицы LOBODA.

11 сентября состоится международный турнир по футболу за кубок "Новой волны", в котором примут участие команды звезд эстрады, VIP-гостей, оргкомитета и конкурсантов "Новой волны-2017". А вечером все артисты снова соберутся на сцене, где выступят для зрителей со своими хитами.

В этот же день, в 22 часа, в Олимпийском парке, напротив Медиацентра, организаторы проводят бесплатный концерт для горожан и гостей курорта дискотека "МУЗ-ТВ". Ожидается, что на сцену выйдут Алсу, Дима Билан, Ани Лорак, Николай Басков, Ирина Дубцова, группа A`Studio, "Градусы" и многие другие.

Во вторник, 12 сентября, в 18 часов состоится еще один бесплатный концерт. В этот раз музыка будет звучать на Южном моле, а перед зрителями выступят конкурсанты "Новой волны".

Одним из самых ярких и запоминающихся обещает стать концерт, посвященный 50-летию Филиппа Киркорова. Кроме самого короля поп-музыки, его хиты исполнят известные певцы, а также дети артиста – Алла-Виктория и Мартин Киркоровы и его отец – Бедрос Киркоров.

13 сентября состоится "День премьер": третий конкурсный день с программой "Авторская песня".

Итоги "Новой волны" будут подведены 14 сентября. В этот день к тому же пройдет закладка звезды на Аллее звезд "Новой волны" в самом центре курорта, на улице Навагинской.

Заключительным аккордом конкурса станет Гала-концерт, в ходе которого выступят популярные исполнители, будут подведены итоги конкурса, а победители получат свои призы – легендарные "Хрустальные волны".

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]