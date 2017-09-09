ГАСТРОЛИ НА СТАРТЕ

Через пять дней, 14 сентября, сочинская осень окрасится в цвета театра: в Зимнем начнутся большие гастроли Свердловской музкомедии.

Жизнь театра, а в особенности гастрольные будни, – невероятно интересны и, порой, захватывающи. Например, артисты оркестра летят на гастроли "в обнимку" со своими виолончелями, которым даже положены отдельные авиабилеты, а арфа, литавры и контрабасы едут своим ходом – в фурах с декорациями. Солисты, танцоры и артисты хора несмотря на то, что гастроли проходят в курортном Сочи, не могут позволить себе отдых на пляже, поскольку загар для них под категорическим запретом. Представьте, как будут выглядеть светские дамы и кавалеры в вечерних туалетах после обильных солнечных ванн.

Гастроли не могут состояться без отряда машинистов сцены, которые каждый день творят все новые и новые сценические чудеса: строят дворцы и бесконечные лестницы, диковинные тоннели, старинные парки и целые селения. А без команды помощника режиссера даже занавес не откроется!

Не обходится и без примет. Например, для успеха важно, чтобы самый первый билет был продан мужчине, а погода во время гастролей была максимально дождливой. И, наконец, пожизненный сертификат в Свердловскую музкомедию – это не шутка: его в финале получает самый преданный зритель, который посетил все гастрольные названия.

Потенциальные зрители полны ожиданий и любопытства и потому самые неожиданные, каверзные, наивные и даже почти интимные вопросы мы сегодня адресуем напрямую гастролерам. Вопрос традиционный

Города Свердловск нет на карте России уже 26 лет, а театр по-прежнему называется "Свердловский". Почему? Кирилл Стрежнев,главный режиссер, народный артист России: " В качестве аналогии: понятие "ленинский комсомол" теперь тоже в прошлом, а знаменитый московский театр по-прежнему Ленком. Свердловская музкомедия – это не просто формальное название, это – имя собственное. Полвека до нас наши коллеги делали все, чтобы театр провинциального промышленного города стал одним из лучших в стране, стал уважаем в профессиональной среде, знаменит своими спектаклями, артистами, режиссерами. И это случилось. Имя театра превратилось в "знак творческого качества". Мы подхватили эту эстафету и по-прежнему остаемся одними из лидеров. Да, наш город вернулся к историческому названию – Екатеринбург. Но историческое имя нашего театра – Свердловская музкомедия, и изменять ему мы не собираемся." Вопрос коммерческий

Зачем большому музыкальному театру выезжать на долгие гастроли и на дальние расстояния, ведь это так дорого? Михаил Сафронов, генеральный директор театра: "Точно не за коммерческой выгодой! Даже просто окупить такие гастроли в Сочи – нереально, надеяться заработать на них – нереально вдвойне. Тем более что мы совершенно сознательно сделали цены на наши билеты доступными для всех. Так что ответ на этот вопрос лежит совсем в другой плоскости. Наша миссия – нести театральную культуру, утолять интерес публики к музыкальному театру (а сейчас он очень высок!). И вот в Сочи, где и драматического театра – настоящего, с большим репертуаром, с ежедневными спектаклями – нет, появится на целый месяц "свой" музыкальный театр. Ведь мы будем работать здесь 26 дней так же, как работаем дома: каждый вечер в Зимнем театре будут идти спектакли, а в выходные добавятся еще и утренние, для самых маленьких зрителей мы привезли музыкальную сказку "Секрет храбрости". Вопрос почти интимный

Существует ли дружба между мужчиной и женщиной, то есть между опереттой и мюзиклом? Борис Нодельман, главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств России: "Не знаю, как насчет дружбы между мужчиной и женщиной (многие сомневаются, хотя я лично в такую дружбу верю!), но в таком театре, как наш, между жанрами не просто дружба, а крепкая семья. Например, скажем, сегодня идут мюзиклы "Екатерина Великая" или "Скрипач на крыше", "Мёртвые души" или "Весёлые ребята", в которых занята большая часть труппы. И в таких спектаклях вместе работают певцы "классики" и наши мюзикловые звезды, и делают это прекрасно! А, к примеру, завтра мы играем абсолютно классическую оперетту "Летучая мышь" или "Принцесса цирка", и те, кто вчера пел в мюзикле, сегодня опять на сцене, но совсем в другом амплуа. А оркестр? Нашим музыкантам любые стили и музыкальные жанры по плечу! И, конечно, публика. В Екатеринбурге, например, зрители в последнее время практически не признают различий на жанры – они просто идут на хороший спектакль любого жанра с одинаковым интересом, чтобы увидеть на сцене отличных артистов, и, как правило, их ожидания мы даже превосходим. Да, это трудно – сегодня играть оперетту, а завтра – мюзикл. Зато как интересно!

Елена ОБЫДЕННОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]