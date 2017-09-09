ПОЛНА "МАТРЁШКА" ЭКСКУРСАНТОВ!

Этим летом в Сочи появились двухэтажные красные экскурсионные автобусы. Подобные обзорные туры есть во всех туристических столицах мира. Они пользуются популярностью у туристов, потому что за небольшую плату можно объехать все самые значимые городские достопримечательности, да еще и аудиогид прочитает экскурсию на понятном языке!

В Москве, Берлине и других европейских городах эти экскурсионные автобусы такие же яркие и броские, во всю длину корпуса красуется название города и крупными буквами – лаконичное словосочетание "Городские достопримечательности" на английском языке.

Сочинские же автобусы привлекают не только цветом, но и броским дизайном. На них нарисованы матрешки. Собственно, и называются они так же – "Матрешка". Раз в полтора часа "Матрешка" начинает путь от автовокзала Сочи к отелю "Богатырь" в Олимпийском парке, делая в пути остановку у морского вокзала Сочи.

К услугам пассажиров – аудиогид, который на русском, английском, немецком и китайском языках поведает о главных достопримечательностях города-курорта. Всего на улицах Сочи работают 2 "Матрешки". Каждый автобус рассчитан на 59 пассажиров, 12 из которых размещаются на первом этаже, остальные – на втором. Поездка длится около часа, продажа билетов организована в автобусе.

– Экскурсия написана историками, записана профессиональными дикторами на 4 языках и автоматически воспроизводится синхронно с проезжаемыми достопримечательностями при помощи спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, – рассказала мне стюард "Матрешки", выдавая наушники (они также входят в стоимость билета, возвращать их не нужно).

Казалось бы, что мы, сочинцы, не видели в своем родном городе? Но возможностью насладиться уникальным видом Сочи с открытого второго этажа автобуса нужно обязательно: с этой точки город выглядит совсем иначе, чем обычно.

Я была на подобной экскурсии в Берлине. Там гид в микрофон дает справочную информацию о достопримечательностях и строго пресекает любую вольность экскурсантов. Например, нельзя пересесть на другое место или привстать, чтобы запечатлеть понравившийся пейзаж. В Сочи в этом отношении все гораздо демократичнее: фотографироваться и ходить по салону вам никто не запрещает. Стюарды готовы ответить на любой вопрос, даже если у вас их припасено полтора десятка.

Приятно, что в экскурсионную палитру курорта влились яркие "Матрешки". Мир многообразен, и Сочи, как губка, впитывает и применяет на практике лучший опыт. В настоящее время разрабатываются дополнительные экскурсионные маршруты "Матрешек" и обсуждается возможность увеличить количество автобусов. Кто знает, куда можно будет попасть с их помощью в следующем сезоне?

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]