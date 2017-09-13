Краевой парламент: шестой созыв

В минувшее воскресенье в Краснодарском крае выбирали депутатов ЗСК В единый день голосования краевые избиратели выбрали новый состав регионального парламента. В 8 часов утра в Сочи начали работу 222 избирательных участка. Более половины из них были доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. За ходом голосования следили почти 900 наблюдателей от различных партийных объединений, на выходе из участков проводили опрос exit pool.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов вместе с супругой в числе первых пришли на свой избирательный участок в Зале органной и камерной музыки. Градоначальник подчеркнул важность нынешних выборов.

– У нас много проблем, связанных с несовершенством законов, в том числе на уровне региона. Чтобы поменять законы, нужны депутаты, которые будут мыслить творчески и знают жизнь не понаслышке, – прокомментировал свой выбор глава города Анатолий Пахомов.

В единый день голосования в Сочи общественной палатой города была организована специальная горячая линия. На нее поступило немало звонков.

– Людей интересовала справочная информация, процедура голосования: как проголосовать, где находится избирательный участок, что делать, если изменилась прописка, – рассказала представитель Общественной палаты Сочи Елена Рыжкова. – Каких-то жалоб по поводу нарушений на выборах на горячую линию не поступало.

На избирательном участке имени инженера-путейца Василия Константинова, который расположен в Музее истории города-курорта Сочи, с утра активность избирателей была довольно высокой. Реализовать свое избирательное право чаще стремились представители старшего поколения. Сочинка Людмила Решетило – активный и ответственный избиратель. Вот и на выборы депутатов ЗСК шестого созыва она пришла еще до полудня.

– Очень ждем прекрасных изменений, желаем, чтобы у них все получилось. Чтобы все, что депутаты обещали, все, что они задумали, было осуществлено, – поделилась она с "НС" своими ожиданиями.

В минувший понедельник были подведены предварительные итоги выборов депутатов ЗСК. По данным городской избирательной комиссии, наибольшее количество голосов избирателей по одномандатным округам набрали кандидаты Алексей Руднев, Виктор Тепляков и Александр Звягин. Среди избирательных объединений лидирует "Единая Россия", которой отдали свои голоса около 70 процентов всех проголосовавших. Явка в целом по Сочи составила чуть больше 30 процентов.

– Наибольшая активность наблюдалась в Лазаревском районе и частично в Хостинском, наименьшая – в Адлерском районе Сочи, – рассказала председатель городской избирательной комиссии Сочи Валентина Ткачёва.

Грубых нарушений в ходе единого дня голосования зафиксировано не было. Были единичные жалобы со стороны избирателей, касающиеся включения их в список. Обработка протоколов в избиркоме ещё идёт. Окончательные итоги выборов депутатов нового состава Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва огласят позже.

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Депутат Государственной Думы Константин Затулин проголосовал на участке 46-55 в здании центра дополнительного образования "СИБ". Выборы депутатов ЗСК совпали с региональной депутатской неделей в его рабочем графике. Наша газета спросила Константина Затулина, чего он ждет от нового состава ЗСК. Вот что он ответил:

– Город Сочи находится в Краснодарском крае, и нам небезразлично, какие решения будет принимать ЗСК. По целому ряду вопросов мы продолжаем адресоваться в край, он является конечным пунктом трансфертов, которые выделяются федеральным бюджетом.

Есть целый ряд заданий, которые необходимо выполнить депутатам ЗСК. Летом по предложению Правительства РФ депутаты Государственной думы приняли закон о курортном сборе. Он рамочный. В нем прямо прописано, что до конца текущего года субъекты, вовлеченные в эксперимент, должны принять местные законы, в которых все должно быть конкретизировано. Курортный сбор – такая вещь, от которой тяжело отказаться и в то же время которая не должна отпугнуть туриста.

Мы понизили ставку курортного сбора для всех. Эксперимент рассчитан на несколько лет, и очень важно, что Государственная дума будет ежегодно мониторить его исполнение начиная с 2018 года. Напомню, он будет вводиться в мае будущего года. Но для того, чтобы его собрать, краевое Законодательное собрание должно принять соответствующий закон. Это только одно из поручений, которое есть у Краснодарского края.

Мы добиваемся, чтобы край учел интересы Сочи при формировании федеральных адресных программ. Например, пресловутая школа на Мамайке, за которую мы бьемся, потому что этот проект дороже, чем обычная стандартная школа. Ее судьба будет решаться и на федеральном, и на краевом уровнях.

Есть целый ряд других вопросов: и дорожное строительство, вопросы, решение в целом в крае мусорной проблемы. Она не только в Сочи обострилась, но и во всем регионе. На весь большой Краснодарский край всего три сертифицированных полигона ТБО. Надеюсь, что депутаты, избранные сегодня, воспримут это как поручения, представляя интересы Сочи на краевом уровне.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]