ДОБРОТЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ…

Длинной дорогой жизни: чтобы преодолеть путь от Туапсе, где она родилась, до Сочи, с которым связана большая часть трудовой биографии, заслуженному работнику социальной защиты населения РФ Людмиле Петровне Ставровской, потребовалось не одно десятилетие.

В нынешнем году наша уважаемая землячка отметила два знаковых для себя юбилея: 80-й день рождения и 15-летие присвоения ей звания "Почетный гражданин Лазаревского района".

В службу соцзащиты – весьма сложную и специфическую сферу деятельности – люди приходят разными дорогами, но надолго остаются в ней лишь те, кто считает стремление помогать ближнему не столько своей профессией, сколько – нравственным человеческим долгом и истинным призванием. Тут никого не обманешь: сама жизнь рано или поздно все расставляет по местам. В случае с Людмилой Ставровской это правило сработало на все сто.

О том, что жизнь однажды – и уже навсегда – приведет ее в соседний Сочи, Людмила Ткачева, родившаяся в феврале 1937 года в Туапсе, даже думать не думала: семья большая, многодетная, забот у родителей хватало. Отец, Петр Сергеевич Ткачев, в ту пору работал помощником председателя Городского совета Туапсе, мать, Анна Федоровна, трудилась швеей в местной мастерской. В 1938-ом, спустя год после рождения дочки, семья переехала в станицу Лабинскую Краснодарского края. Вынужденно: Петр Сергеевич был назначен председателем здешнего сельского совета. Еще через год Ткачевы перебрались дальше – в село Натырбово Кошехабльского района (ныне – Республика Адыгея), где был расположен колхоз "Красный Герой". Здесь отец Людмилы Петровны стал председателем сельского совета, мать работала техничкой в средней школе.

Несмотря на все трудности и невзгоды – скоропостижную смерть отца в апреле 1941-го и жестокую войну, принесшую немало горя, – в сентябре 1944 года маленькая Люда пошла в школу. После учебы, как и многие дети ее поколения, помогала старшим: весной участвовала в сборе лепестков роз, осенью – собирала зерновые колоски после уборочной страды и овощи на колхозных полях. За отличную учебу, общественную деятельность и активную жизненную позицию Людмилу на год раньше сверстников приняли в члены ВЛКСМ. В те годы это было очень почетно.

– Так как райком комсомола находился в райцентре Кошехабльского района, нам, группе школьников из села Натырбово, пришлось пройти 25 километров пешком для получения комсомольского билета! – вспоминает Людмила Петровна. – В этот же день произошло еще одно памятное событие: меня назначили пионервожатой в младшие классы школы для подготовки детей в пионеры и комсомольцы. Пришлось также принимать активное участие в художественной самодеятельности, создавать тимуровскую команду, которая оказывала помощь одиноким пенсионерам, ветеранам войны и инвалидам – мы копали огороды, пропалывали грядки, собирали урожай.

После окончания средней школы Людмила Петровна поступила в Астраханский рыбопромышленный техникум МРП РСФСР. В декабре 1956 года она получила диплом технолога рыбных продуктов и направление Министерства рыбного хозяйства на работу в Лазаревский рыбный цех Туапсинского рыбзавода. С тех пор ее жизнь тесно и неразрывно связана с Сочи: здесь она вышла замуж, создала семью, стала известным и уважаемым человеком. Да и сам город-курорт давно стал для нее по-настоящему родным.

За высокие производственные показатели, внедрение рационализаторских предложений и активную общественную работу в 1967 году Людмилу Петровну назначили начальником рыбного цеха. Под руководством молодого специалиста – ей было всего тридцать – предприятие постоянно выполняло и перевыполняло производственный план, неоднократно являлось ударником пятилеток. В марте 1970-го Ставровская была отмечена медалью "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина", а в мае следующего года Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена знаком "За трудовое отличие".

Продолжая трудиться на производстве, в 1976-м Людмила Петровна заочно окончила Донецкий институт Советской торговли, получив высшее образование и широко востребованную тогда специальность – "Технология и организация общественного питания".

– В те годы наш цех обеспечивал своей продукцией не только весь Краснодарский край, но и заявки из многих других городов, в том числе из Москвы, – рассказывает она. – Мы регулярно принимали участие в выставках народного хозяйства, а это было очень почетно и ответственно.

За достигнутые высокие производственные показатели в 1975 году Людмила Петровна была отмечена несколькими почетными знаками, в 1978-м за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР нашу землячку наградили серебряной медалью Главного комитета ВДНХ СССР.

В октябре 1979 года решением бюро райкома партии Ставровской поручили новый важный участок работы – назначили заведующей районным отделом социального обеспечения.

Людмила Петровна, имевшая большой опыт организаторской деятельности, стояла у истоков развития социальной сферы в Лазаревском районе. Под ее руководством началось преобразование существовавшей системы обслуживания населения. На момент назначения штатная численность райсобеса составляла всего шесть человек, и персоналу поначалу было невероятно сложно справиться со всем объемом работы.

В нашей стране социальная защита населения стала отдельной отраслью с 1991 года, а Ставровская уже в 1981 году – фактически на десять лет раньше – открыла первое в Сочи отделение социального обслуживания населения на дому. На территории Лазаревского района, самого большого в городе-курорте, располагаются 62 населенных пункта, где проживают 85 тысяч человек, причем каждый третий из них – пенсионер, каждый четвертый – ребенок. В течение последующих трех лет под руководством Людмилы Петровны были открыты еще 15 отделений в разных населенных пунктах района, в том числе 5 специализированных медицинских отделений для больных и инвалидов. В 1992 году на базе пансионата "Волна" при непосредственном ее участии создан первый в Краснодарском крае реабилитационный центр для пенсионеров и инвалидов. Для координации работы отделений были открыты три центра: в 1994 году – в Головинке, в 1996-м – в Лазаревском, еще через три года – в Дагомысе. Созданы также отделения по работе с детьми. В этот период стараниями Людмилы Ставровской отдел вырос в управление, расширилась его структура, количество сотрудников увеличилось до 400 человек. Были созданы отделения срочной помощи на дому, благодаря чему граждане могли получить поддержку независимо от места жительства. Многонациональное население района неоднократно выражало высочайшую степень доверия Людмиле Петровне, избирая ее депутатом районного Совета народных депутатов. Ее заслуги в развитии социальной сферы признаны и государством: 25 декабря 1996 года Людмиле Ставровской было присвоено почетное звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации", а пятнадцать лет назад, 1 мая 2002 года, – "Почетный гражданин Лазаревского района г.Сочи". По представлению редакции энциклопедии "Лучшие люди России" и общественно-консультационного совета в 2005 году она отмечена дипломом за большой вклад в дело консолидации сил общества в интересах развития и процветания великой России, 13 марта 2006 года награждена памятной медалью энциклопедии "Лучшие люди России".

20 декабря 2004 года Людмила Петровна оставила пост начальника управления социальной защиты населения Лазаревского района и ушла на заслуженный отдых.

– Социальная работа пришлась мне по душе и дала возможность реализовать постоянную потребность помогать людям, – признается Людмила Петровна. – Ведь необходимо не только реальное решение существующих проблем, но и душевное участие, внимание, тепло. Я сама старалась делать добро людям и своих коллег, социальных работников, воспитывала в том же духе. По-иному в нашем деле просто быть не может.

30 октября 2009 года Людмила Петровна была назначена помощником Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, а 21 июня 2010 года стала помощником депутата Городского собрания Сочи Людмилы Манцуровой, принося в этой должности неоценимую пользу жителям не только родного района, но и всего города Сочи. Будучи активным и деятельным человеком, Людмила Петровна, отметившая недавно свое 80-летие, до сих пор занимается общественной работой в Совете ветеранов Лазаревского района.

– Отдав большую часть жизни службе социальной защиты населения, я ежедневно убеждалась, что доброты много не бывает, – признается Людмила Ставровская. – Для каждого, кто трудится в этой сфере, помогать нуждающимся – ветеранам, инвалидам, старикам, неблагополучным и малообеспеченным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья – не столько профессия и рутинная, очень сложная работа, сколько призвание, человеческий долг, огромная нравственная потребность. Случайных людей здесь не бывает, ведь любить и сострадать, быть милосердным и чутким к боли или нуждам ближнего – дается от природы, этому не научишь… Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]