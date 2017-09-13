На прошлой неделе в микрорайоне Макаренко торжественно открыли природно-ландшафтный парк Необычный подарок к юбилею Краснодарского края преподнес Сочи. В микрорайоне Макаренко открыли большой природно-ландшафтный парк. Об этом событии местные жители мечтали еще с советских времен. Когда строился микрорайон Октябрьский, теперь – Макаренко, в большом овраге, на который выходит окнами большинство домов на улице Вишневой, должен был появиться парк. Но дома строились, местных жителей появлялось все больше, а гулять было негде. Или придомовая территория, или школьный стадион. Наконец план воплотился не только на бумаге, но и на местности.

Благоустраивали парк 80-летия Краснодасркого края всем микрорайоном. Да что там говорить, всем городом. Активное участие в созидательном процессе приняли все сочинские предприятия, бизнесмены, депутаты, сотрудники администрации и горожане. Получилась поистине народная стройка.

С 20 апреля, когда в честь основания парка был заложен первый камень, на лесной территории, занимающей свыше 14 гектаров, велись работы по благоустройству. Здесь были проведены масштабные работы по планированию грунта и вывозу мусора и бетонного боя, проложена ливневая канализация и шесть километров терренкура.

Совместными усилиями в новом природно-ландшафтном парке появились спортивные площадки с тренажёрами, уголки для занятий воркаутом, зоны семейного отдыха и прогулок, а также большая сцена, вдоль дорожек установлены лавочки и урны.

В парке проложено пять пешеходных маршрутов разного уровня сложности с выходом на улицы микрорайона Макаренко и на улицу Пластунскую. Сохранены многолетние деревья, кустарники и краснокнижные растения. Каждая тропинка и терренкур получили название района или города Краснодарского края. Заблудиться в парке 80-летия Краснодарского края невозможно. Здесь множество аншлагов и указателей с картой парка, по которым легко сориентироваться на местности.

– Мы очень хотели, чтобы у этого большого микрорайона Макаренко появилась зона отдыха. Как вы видите, это удалось сделать, – подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов. – Работы по благоустройству парка будет продолжены, скоро тут появится освещение. Местные жители подскажут, чего не хватает, какими новыми активностями наполнить парк.

Городские власти готовы принимать заявки от жителей и развивать природно-ландшафтный парк в микрорайоне Макаренко в соответствии с их пожеланиями. Но сочинцы также должны приложить усилия, чтобы сохранить его в первозданном виде.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]