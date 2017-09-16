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ЮБИЛЕЙ НА ПОЛОТНАХ

ЮБИЛЕЙ НА ПОЛОТНАХ
Суббота, 16 Сентябрь, 2017 - 07:31

В Художественном музее состоялось открытие совместной юбилейной выставки заслуженных художников России Петра Кукушкина и Владимира Олейника "Энергия стихий"
Вернисаж собрал как искушенных в живописи зрителей, так и совсем молодых, студентов, и стал пространством диалога с настоящим искусством, территорией, где можно обмениваться мнениями и делиться впечатлениями.
Открывая выставку, начальник управления культуры администрации Сочи Лидия Кузьмина отметила высокий уровень Сочинского отделения художников России, подчеркнув, что среди авторов немало мастеров высокого класса.
Каждый из экспонентов отмечает в этом году свое 70-летие, и эта цифра наделила художников подкупающей уверенностью и внутренней независимостью. Название выставки совершенно соответствует характеру представленного искусства: при всей разнице подходов обоих авторов оно очень мощное, целостное, энергетически наполненное. Оно дарит зрителю новые ощущения, ставит интеллектуальные вопросы.
Выставка мастеров Петра Кукушкина и Владимира Олейника "Энергия стихий" продлится до 1 октября.
Людмила ПАВЛОВА.

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