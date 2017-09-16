ЮБИЛЕЙ НА ПОЛОТНАХ

В Художественном музее состоялось открытие совместной юбилейной выставки заслуженных художников России Петра Кукушкина и Владимира Олейника "Энергия стихий"

Вернисаж собрал как искушенных в живописи зрителей, так и совсем молодых, студентов, и стал пространством диалога с настоящим искусством, территорией, где можно обмениваться мнениями и делиться впечатлениями.

Открывая выставку, начальник управления культуры администрации Сочи Лидия Кузьмина отметила высокий уровень Сочинского отделения художников России, подчеркнув, что среди авторов немало мастеров высокого класса.

Каждый из экспонентов отмечает в этом году свое 70-летие, и эта цифра наделила художников подкупающей уверенностью и внутренней независимостью. Название выставки совершенно соответствует характеру представленного искусства: при всей разнице подходов обоих авторов оно очень мощное, целостное, энергетически наполненное. Оно дарит зрителю новые ощущения, ставит интеллектуальные вопросы.

Выставка мастеров Петра Кукушкина и Владимира Олейника "Энергия стихий" продлится до 1 октября.

Людмила ПАВЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]