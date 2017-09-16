СОЧИНСКОМУ ДЕЛЬФИНАРИЮ 5 ЛЕТ!

Свой первый маленький юбилей дельфинарий отпраздновал 15 сентября. За пять лет работы он стал визитной карточкой курорта и парка "Ривьера".

С 2012 года сочинский дельфинарий и коллектив в составе шестидесяти человек принимает гостей круглый год. Главные звезды – черноморские дельфины афалины, белые киты белухи, морские львы и профессиональные тренеры – ежедневно дарят зрителям зрелище, наполненное захватывающими номерами и головокружительными трюками.

Кстати, сочинский дельфинарий известен на всю страну благодаря телевизионным проектам, которые выходили на федеральных каналах. Благодаря участию в шоу "Вместе с дельфинами" ("Первый канал"), "Новая волна" (канал "Россия") друзьями дельфинария стали звезды российского телевидения, шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы.

Участвует дельфинарий и в социально значимых проектах города. Так, на протяжении пяти лет круглый год он предоставляет благотворительные билеты на "Шоу дельфинов" для людей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями в развитии, ветеранам, детям-сиротам, пенсионерам, инвалидам, военным и спортивным организациям, школьникам в День защиты детей. А занятия дельфинотерапией с особенными детьми стали неотъемлемой частью работы дельфинария.

Очередной подарок для горожан и гостей курорта дельфинарий устраивает в честь своего дня рождения: в течение трех дней – 15, 16 и 17 сентября – билеты на праздничные представления можно приобрести со скидкой в 50 процентов. Представления начинаются в 11, 13 и 16 часов.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]