ВСЕ МЯЧИ – В ОДНИ ВОРОТА…

…А именно – в ворота соперников. Да, в последних двух турах команда "Сочи-2", выступающая в первой лиге чемпионата Краснодарского края (третья зона), порадовала болельщиков обилием забитых мячей, в свои же не пропустила ни одного. Заметим, что, в отличие от профессиональных сочинских футбольных команд последнего десятилетия, этот любительский коллектив курорта из-за пресловутых финансовых проблем с турнирной дистанции не сходит; более того – совершенствует игру и набирается соревновательного опыта, растя достойное пополнение для команд мастеров.

Сначала сочинская команда, сформированная на базе десятой детско-юношеской спортивной школы, принимала "Олимп" из станицы Северской. В первом тайме гости практически на равных противостояли хозяевам и все-таки однажды вынуждены были возобновить игру с центра поля. А после перерыва, вняв наставлениям тренеров Сергея Максимова и Сергея Юрьева, сочинцы усилили давление на ворота соперника, повели атаки более организованно, широко, на высоких скоростях, так что их превосходство стало подавляющим. В итоге – победа со счетом 3:0.

Затем представители олимпийского курорта отправились в Краснодар, чтобы встретиться с дебютантом чемпионата – местной "Южной Звездой". И снова показали футбол изобретательный, наступательный, результативный. Хозяева, как говорится, не успели оглянуться, как мяч дважды побывал в сетке их ворот. После перерыва сочинцы не успокоились, не сбавили давление на оборону соперника, а, произведя ряд замен, повели наступление с новыми силами и еще более успешно. К двум голам добавились три, и в результате – 5:0. Аплодисментов многочисленных болельщиков за столь убедительную победу удостоились Кулумбеков, Эмексузян, Папазян, Моргоев (забил мяч), Воуба, Билич, Оболенцев (забил два мяча), Меликян, Инушевич, Зарандия (забил мяч), Воропаев (забил мяч).

Сейчас "Сочи-2" ведет борьбу с "Сопкой Героев" из Крымска за то, чтобы закрепиться в шестерке ведущих команд.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]