НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ "НОВОЙ ВОЛНЫ"

В Центральном районе Сочи участники и организаторы Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" приняли участие в традиционной торжественной закладке барельефа и таблички с именами участников на "Аллее звезд".

Очередной, теперь уже с постоянной пропиской в Сочи, Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" подошел к концу. На завершающем гала-концерте были подведены итоги, объявлены результаты конкурса, а также названы лауреаты. "Новая волна -2017" открыла миру новые имена, раскрыла потенциал молодых талантов и подарила миру свежеиспеченных звезд сцены.

Фестиваль запомнился зрителям яркими красками, оригинальными нарядами звезд, и, конечно же, морем музыки. Каждый конкурсный день отметился своей атмосферой. Самым обсуждаемым событием в день премьер стало исполнение со сцены New Wave Hall новой песни про Крымский мост в исполнении Олега Газманова. Автор музыки и стихов – водитель из Иванова Леонид Чернышов, победитель конкурса песен и стихов про Крымский мост, также вместе с семьей побывал на "Новой волне". Журналисты уже пророчат песне долгое будущее. Выступили на конкурсе и украинские певицы Ани Лорак, Таисия Повалий и Светлана Лобода, к слову, сольный концерт последней в рамках фестиваля произвел настоящий фурор. Впервые посетила "Новую волну" и ведущая скандального "Дома-2" Ольга Бузова, которая исполнила свою песню и быстро стала своей среди модной тусовки звезд. Появился в качестве ведущего конкурса также Андрей Малахов, которому не выпадала честь вести это мероприятие целых 13 лет, с 2004 года. Этой осенью популярный телеведущий согласился вести концерт, потому что видеотрансляция конкурса пройдет на канале "Россия-1", где теперь работает звезда. В этом году на фестиваль не приехала Алла Пугачева, однако она незримым образом все же побывала в Сочи – футболку с ее изображением надел бывший муж примадонны российской сцены Филипп Киркоров, который все дни фестиваля сетовал на то, что "Новая волна-2017" осталась без Аллы Борисовны. В целом же, зрителям конкурс пришелся по душе. В сети появилось много фотографий с сочинцев со звездами эстрады, которые с легкостью шли на контакт и лично беседовали со своими поклонниками.

В этом году музыкальный смотр принял у себя Олимпийский парк. Фестивальная сцена была построена рядом со спортивными аренами и новой городской набережной курорта. Многие эксперты и рядовые зрители отметили, что "Новая волна" только выиграла от переезда из центра Сочи. Олимпийский парк понравился организатором конкурса своим размахом, а также просторной обстановкой, где без проблем уместились как фургоны с аппаратурой, так и личные автомобили гостей концертов. Также благодаря переезду в Сочи состоялись два бесплатных концерта для жителей и гостей курорта. Администрация Сочи и мэр города Анатолий Пахомов сделали все возможное для комфортного размещения звезд и просмотра концертов для зрителей.

В преддверии решающего для участников конкурса вечера в Центральном районе на улице Навагинской состоялась уже торжественная закладка звезды "Новой волны". На табличке, дополнившей композицию звезд прошлых лет, обозначены имена всех 14 финалистов из девяти стран мира. В торжественном событии приняли участие конкурсанты, организаторы "Новой волны", представители сочинской администрации, гости курорта. Красную ленточку перерезали Народный артист России, композитор Игорь Крутой, заместитель главы Сочи Ирина Романец и певец Интарс Бусулис.

– Проект "Новая волна" идет по нарастающей. Мы видим, сколько гостей, сколько желающих приезжает, чтобы попасть на конкурс. Мы видим, что с каждым годом открываются новые проекты "Новой волны", и они все проходят успешно, – подчеркнула заместитель главы города Сочи Ирина Романец.

Пополнилась в этом году новым экспонатом коллекция не только на "Аллее звезд", но и у сочинского морского порта, где на пешеходной тропе у ротонды был также заложен барельеф с символами конкурса. Барельеф в бронзе "Новая волна" был создан участниками и гостями фестиваля под руководством скульптора, члена Союза художников России Вячеслава Звонова. К официальной символике каждый добавил свой элемент, а кто-то даже собственные инициалы.

Организаторы конкурса отмечают, что Сочи с его инфраструктурой идеально подходит для проведения подобных крупных мероприятий, и уже строят планы на будущее.

– Возможно, со временем придем к тому, что на этом месте будет стационарный концертный зал. Может, не совсем зимний, продуваемый, как сейчас, а, к примеру, как "Дзинтари" в Юрмале, – рассказал народный артист России Игорь Крутой.

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Вечером этого же дня в концертном зале New Wave Hall состоялся гала-концерт, посвященный закрытию конкурса, где прошло награждение победителей, вручение "Хрустальных волн", Приза зрительских симпатий и других специальных призов победителям и финалистам "Новой волны-2017".

В грандиозном концерте приняли участие Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Ирина Аллегрова, Лев Лещенко, Николай Басков, Валерий Леонтьев, Валерия, Алсу, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Лайма Вайкуле, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Нюша, Жасмин, "ВИА Гра", "Руки Вверх!", Тимур Родригез, Макс Барских, MBAND, BURITO и другие.

Призовой фонд "Новой волны" в сумме 7 млн рублей между собой разделили: 1 место – Сардор Милано (Узбекистан), группа DoReDos (Молдова), Эрна Мир (Армения). 2 место – Сюзанна Мелконян (Армения), 3 место – Lilu (Вьетнам).

Приз зрительских симпатий – "Бриллиантовую волну", а также часы "Новая волна" знаменитой швейцарской марки Jacob&Co был вручен конкурсанту из Казахстана Рустему Жугунусову.

Специальный приз от компании "РЖД" – карта "РЖД БОНУС" с начисленными 50 000 бонусными баллами для комфортабельных поездок – получил россиянин Стас Море.

В течение месяца на портале WMJ.ru шло голосование за самого стильного конкурсанта "Новой волны -2017". В итоге, набрав более 10 тысяч голосов, победу одержала Люся Чеботина (Россия). Специальный приз от телеканала МУЗ-ТВ – ротация клипа на канале – вручен генеральным директором МУЗ-ТВ Арманом Давлетяровым российскому конкурсанту Саше Санте.

Леонид БЕССОНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]