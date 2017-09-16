"КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ"

Такой была тема уроков-экскурсий, посвященных 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения Кубани казаками, прошедших в Музее истории города-курорта. На это занятие в музей пришли ученики начальной школы СОШ №7.Сотрудники музея рассмотрели вместе с ребятами карту Краснодарского края, показали два исторических направления – морское и сухопутное, по которым в 1792г. проходил путь переселения казаков-черноморцев на Таманский полуостров и благодатные земли Кубани, дарованные казакам императрицей Екатериной II за их доблесть и отвагу, проявленную в русско-турецких войнах. С помощью экспонатов музейной экспозиции сотрудники музея раскрыли перед ребятами символическое значение цветов флага Краснодарского края. Так верхняя синяя полоса символизирует многонациональный состав населения Краснодарского края, средняя малиновая – казаков, которые начали освоение кубанских земель 225 лет тому назад, а зеленая полоса символизирует горцев Кавказа – коренных жителей этих территорий. В музее хранится богатая коллекция предметов быта адыгов (черкесов), на примере которой сотрудники продемонстрировали детям интереснейшее явление взаимопроникновения культур народов, в силу исторических процессов оказавшихся рядом, на одной территории проживания. Так, казаки-черноморцы, в недалеком прошлом казаки – запорожцы, первоначально одетые в шаровары и зипуны, переняли у горцев одежду более удобную в данном регионе – черкеску, башлык, папаху и бурку. Эти элементы костюма стали уже неотъемлемой частью традиционной формы одежды современного Кубанского казачьего войска, которое стоит на страже правопорядка нашего края.

* * *

Также в Музее истории города-курорта Сочи прошла интерактивная викторина "Секреты старинных вещей". Это музейное занятие входит в цикл научно-образовательных мероприятий для школьников, подготовленных сотрудниками музея в рамках празднования 80-летия Краснодарского края. На это мероприятие были приглашены ученики 4-х классов гимназии "Школа бизнеса". Ребята узнали о том, в каких непростых условиях приходилось осваивать побережье, приехавшим на эти территории переселенцам, как складывались отношения между переселенцами разных национальностей. Научные сотрудники во время занятия обратили внимание школьников на то, что только благодаря выручке, взаимопомощи и уважению к культуре и традициям своего соседа, переселенцы смогли наладить жизнь на новом месте: засеяли пашни, разбили огороды, и тем самым, положили начало будущему городу Сочи. На занятии ребята увидели настоящие предметы крестьянского быта и узнали, как они использовались в хозяйстве более ста лет тому назад. Школьникам показали самопрялку и веретено, челнок для ткацкого станка, рубель для глажки домотканого полотна, корзинку для изготовления сыра, приспособления для посева и жатвы. В ходе интерактивной викторины школьникам было предложено найти среди предметов быта переселенцев те, которыми они пользовались в то или иное время года. Самые внимательные ребята справились с этой задачей достаточно быстро и были поощрены аплодисментами и призами.

Ульяна ДМИТРИЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]