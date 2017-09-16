Памятными медалями в день юбилея региона наградили заслуженных сочинцев 13 сентября 1937 года произошло официальное разделение Азово-Черноморского региона на Краснодарский край и Ростовскую область. Сегодня наша малая родина – один из наиболее стабильно и динамично развивающихся регионов Российской Федерации.

Главное мероприятие юбилейных торжеств в день 80-летия со дня образования Краснодарского края в Сочи прошло в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской. Здесь собрались поистине выдающиеся сочинцы самых разных возрастов и профессий. Каждый из них отдал профессии всю свою жизнь. Работал много и всегда на благо города и края.

– Мы готовились к этому празднику заранее и основательно. Именно этой дате было приурочено много мероприятий. Все достижения последних месяцев мы посвящаем родному краю. Мы гордимся его преобразованиями, гостеприимством, его красотой, героическим прошлым и уверенным настоящим. Сегодня Краснодарский край занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по целому ряду отраслей. За последние полтора десятилетия в регионе происходят кардинальные изменения к лучшему. Сегодня мы говорим о процветании и созидании, у нас стабильное настоящее и уверенное будущее, – сказал глава Сочи Анатолий Пахомов. – В этом есть вклад каждого из вас. Именно добросовестная работа каждого направления, каждого человека может привести к успеху город и регион в целом.

На сцену Зала органной и камерной музыки поднялись десятки награжденных памятной медалью в честь 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками кубанских земель: учителя, врачи, медсестры, работники культуры, руководители крупных предприятий, общественные деятели, которые посвятили служению родному городу не одно десятилетие.

– Главное богатство нашего края – это его люди. И сегодня мы с благодарностью вспоминаем все поколения тружеников, которые делали родной регион благодатным, – подчеркнул председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов, также удостоенный памятной медали.

В трудовой книжке Натальи Волеговой всего одна запись – учитель математики в гимназии №76.

– Каждый человек должен работать по призванию, отдавать себя полностью и понимать, что этим он возрождает и укрепляет край, в котором живет, – уверена педагог с 35-летним стажем.

Рабочий стаж Татьяны Поповой, главной медсестры санатория "Беларусь", составляет более сорока лет. Начинала она, как и все медработники, с лечебной части, с больницы. Но вот уже более 33 лет ее трудовой биографии связаны с санаторием "Беларусь":

– Приятно видеть в зале много знакомых лиц, сочинцев, которые много лет трудились на благо нашего города. Каждый из нас старался работать честно. Я желаю молодому поколению также вносить свои трудовые успехи в копилку процветания города и края.

Медаль в честь дня рождения края получила и почетный гражданин Сочи, ровесница Краснодарского края Нора Лепсверидзе. 55 лет она проработала на руководящих должностях в сфере общественного питания, меценат столетия.

– Восемьдесят лет – это не восемь, и я еще работоспособный человек. Так получилось, потому что (конечно, нескромно это говорить мне) я сделала много добрых дел. Моя мама нас с сестрой учила следующему: если у тебя есть рубль, то 50 копеек надо отдать бедному человеку, а 50 копеек оставить себе. И тогда завтра Бог пошлет тебе два рубля, чтобы ты мог отдать бедным уже рубль. Именно по такому принципу я всегда жила, – рассказала Нора Ираклиевна.

Всего памятные медали в честь юбилея со дня образования Краснодарского края в минувшую среду получили 55 человек.

Вечером праздник продолжился при участии горожан и отдыхающих шествием казаков, творческих коллективов, воспитанников патриотических клубов и казачьих классов. В едином строю они проследовали от морпорта к сцене на площади Южного мола, где состоялся концерт.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов вручил медали лауреатам общественной краевой премии "Имя Кубани". Ими стали 38 сочинцев, прославляющие наш город .

В номинации "Молодое имя" награду вручили победителю шоу "Голос. Дети", многократному лауреату творческих конкурсов сочинцу Даниилу Плужникову.

– Эта награда важна для меня. Наверное, "Молодое имя" – это значит, будущее родного края. И я готов усердно работать, чтобы прославлять наш город, наш Краснодарский край на всю Россию, – подчеркнул Даниил Плужников.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]