НАУЧИТЬ ПОБЕЖДАТЬ

Ольга Авдеева — мастер спорта России по дзюдо, кандидат в мастера спорта по самбо. Победитель чемпионатов Европы, в том числе среди ветеранов. Сегодня Ольга Васильевна тренирует сочинских ребят в спортшколе №7, оставаясь действующим спортсменом. Недавно копилка Авдеевой пополнилась: глава города Анатолий Пахомов вручил ей на торжественном собрании в Зимнем театре не только знак "Признание и почет сочинцев", но и медаль за развитие адаптивного дзюдо и самбо.

Ольга Авдеева работает с особенными детьми. В основном ее воспитанники – с диагнозом ДЦП. В спортивной школе №7 на их тренировках обязательно присутствуют родители. Недавно в Сочи прошла самбониада – городские соревнования по адаптивному дзюдо и самбо, где также участвовали и дети, и родители.

– Я очень много лет отдала как спорту, так и тренерской работе. Адаптивное дзюдо позволяет работать с детьми-инвалидами, это мощная социальная поддержка и возможность общения с обычными ребятами. Скоро будут выделены отдельные залы для тренировок по адаптивному дзюдо. Но я уже вижу отдачу – радость моих воспитанников и горячее желание заниматься дальше.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]