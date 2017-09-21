ПОКА ПЯТАЯ В МИРЕ. НЕПЛОХО!

Российская спортсменка, воспитанница сочинской школы парусного спорта Стефания Елфутина довольно успешно выступает на чемпионате мира по виндсерфингу в олимпийском классе RS:X (парусная доска). Соревнования проходят на острове Эносима в Японии. Напомним, что Стефания – бронзовая медалистка Олимпиады-2012 в Бразилии, двукратный призер чемпионата Европы.

На старте Елфутиной быстрее остальных соперниц удалось справиться с волнением и прекрасно использовать меняющиеся погодные условия. И во время затишья, и при резком порывистом ветре она умело маневрировала, обходя одну фаворитку состязаний за другой. И в итоге примчалась к финишу первой.

Эта гонка, конечно, отняла у россиянки немало сил, а уже вскоре началась вторая гонка. И здесь Стефания постоянно держалась в лидирующей группе, но в конце неожиданный порыв ветра отбросил ее на пятое место.

На следующий день вновь состоялось несколько гонок. За время отдыха Елфутина проанализировала свое выступление накануне и снова блеснула мастерством и завидным хладнокровием. Под горячие аплодисменты многочисленных зрителей, наблюдавших за перипетиями спортивной борьбы со специально выделенных катеров, россиянка как на крыльях мчалась по дистанции, не оставив конкуренткам шансов; среди них, между прочим, были более опытные и титулованные. И – очередная победа.

В следующей гонке – снова пятый результат. Еще один старт принес нашей землячке восьмое место.

В общем зачете Стефания пока занимает пятое место; у нее 12 штрафных очков. Лидирует китаянка Пейна Чень (5 очков), второй идет полька Зофия Ноцети– Клепацкая (7), третьей – еще одна представительница Китая Юнксю Лю (10 очков).

Подготовил Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]