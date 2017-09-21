СИНЯЯ ВАЗА ВАЛЕРИИ БАРСОВОЙ

Зданию, где жила великая оперная певица Валерия Владимировна Барсова, в этом году исполнилось 70 лет. Теперь это музей, где хранятся 2,5 тысячи экспонатов и немало интересных историй, связанных с выдающейся певицей и ее близкими людьми. Валерия Барсова жила в центральной части Сочи с 1947 по 1967 годы. После того, как закончилась ее оперная карьера в Большом театре, она гастролировала по стране с концертами, занималась педагогической и общественной работой. Согласно завещанию Валерии Владимировны, здание дачи было подарено Сочи, и в 1985 году здесь решили создать музей ее имени.

Сегодня в фондах музея хранится около 2,5 тысяч предметов, так или иначе связанных с жизнью и творчеством знаменитой артистки. Среди них – синяя фаянсовая ваза с золотыми медальонами, изображением птиц, рыб, насекомых, растений и иероглифами на донышке. В 1966 году вазу из Японии привезла замечательная певица Мария Биешу, участвовавшая в международном конкурсе и получившая "Золотой кубок", а также звание "Лучшая Чио-Чио-сан мира". После победы на престижном конкурсе в Японии она приехала с гастролями в Сочи и навестила Валерию Барсову, у которой брала уроки вокального мастерства. В благодарность Мария Биешу подарила своей наставнице синюю вазу, которая всегда стояла в гостиной сочинской дачи.

После смерти Валерии Владимировны этот предмет, как и другие личные вещи, попали к домработнице Екатерине Ивановне Нестеровой. Она жила на даче артистки с 1953 года, была бесконечно предана своей хозяйке и искренне ее любила. И эта симпатия была взаимной со стороны Валерии Владимировны, которая ласково называла свою домработницу Катюшей, была всегда к ней добра, дарила подарки и даже завещала комнату на сочинской даче в пожизненное пользование. Позже, когда в этом здании была организована Детская художественная школа, Екатерине Нестеровой выделили квартиру в доме на улице Дагомысской.

Об этом периоде жизни Екатерины Ивановны известно из воспоминаний ее соседей. Жила она очень скромно на свою маленькую пенсию. В квартире всегда было уютно и чисто, часто вкусно пахло сдобой, ведь хозяйка была прекрасной поварихой! Своими булочками она любила угощать соседских детей и особенно выделяла улыбчивого малыша Андрея с рыжей копной волос. Его мама, Маргарита Андреевна Григорьева-Апполонова, иногда просила Екатерину Ивановну присмотреть за сыном. Позже она приобрела у Нестеровой синюю фаянсовую вазу и поставила ее на пианино, за которым занимался мальчик. Пока он учился в музыкальной школе и в Сочинском музыкальном училище, ваза стояла на своем месте.

Когда Андрей стал знаменитым артистом популярной группы "Иванушки international", Маргарита Григорьева-Апполонова решила подарить ценный экспонат музею. Так ваза вернулась в дом Валерии Барсовой. А Андрей Григорьев-Апполонов, когда бывает в Сочи, приходит в музей, добрым словом вспоминает свою няню бабу Катю и синюю вазу, которая для него стала символом целеустремленности, трудолюбия и таланта.

Ульяна ДМИТРИЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]