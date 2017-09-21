ЯРКИЙ, ПЕСТРЫЙ, МНОГОГРАННЫЙ

Подготовка к Всемирному фестивалю молодежи и студентов стала центральной темой обсуждения на планерном совещании в администрации города До фестиваля остается меньше месяца. Гости нашего города уже замечают подготовку к этому событию. Праздничное настроение дарит сочинцам и отдыхающим яркое оформление городских пространств. Улицы и площади уже украшают баннеры, флаги с символикой фестиваля, общественный муниципальный транспорт также оформлен в фирменных "цветах" Международного фестиваля молодежи и студентов.

В фестивале примут участие не менее 20 тысяч делегатов из 150 стран мира. Кроме этого, в Сочи приедет большое количество почетных гостей, волонтеров, обслуживающего персонала, организаторов и журналистов. Ожидается, что в дни крупного международного молодежного форума на курорт прибудут порядка 50 тысяч человек.

– Мы вновь становимся лицом России для всего мира. К нам приедут десятки тысяч гостей, которые должны увидеть наш красивый, уютный город, рассказать о нем своим близким и обязательно захотеть вернуться сюда, – подчеркнул на планерке мэр Сочи Анатолий Пахомов.

От Краснодарского края участниками ВФМС-2017 зарегистрированы более 3000 человек. По итогам финального отбора был сформирован основной список из 400 человек, рекомендованных к участию в фестивале. Среди них 37 сочинцев. В интернациональной команде из пяти тысяч волонтеров – 100 сочинцев. Всего же помогать в подготовке и проведении мероприятий фестиваля будут 610 волонтеров из Краснодарского края.

Мероприятия фестиваля будут сосредоточены на площадках в Олимпийском парке. Это главный медиацентр, арены "Ледяной куб", "Адлер-арена", Медалз плаза, Центр фигурного катания Татьяны Волосожар и Максима Транькова, ледовый дворец "Большой", трассы и трибуны "Сочи Автодрома". В дни фестиваля на территории Олимпийского парка будут действовать ограничения для движения транспорта.

Несмотря на закрытый характер основных фестивальных мероприятий, горожане не будут выключены из этого события. На площади Южного мола 14 октября состоится масштабный праздник, участниками которого станут творческие коллективы города и делегаты Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На сцене пройдет концерт, а на самой площади все желающие смогут попробовать блюда кухонь различных стран мира. С 16 по 19 октября сочинцы смогут посетить кинопоказы в рамках конкурса фестиваля. Открытые просмотры конкурсных кинолент пройдут в кинотеатрах "Сочи", "Юбилейный" и в арт-медиацентре "Родина".

Оперативный штаб начнет круглосуточное дежурство 10 октября. За это время к фестивалю готовят городскую инфраструктуру. Также во время проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи будут приостановлены все масштабные строительные работы. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ...

В минувшую среду в Музее истории города-курорта Сочи состоялось открытие выставки "Фестивальный Олимп Сочи", посвященной ХIХ Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Экспонаты, представленные на выставке, рассказывают о всемирных фестивалях молодежи и студентов, которые проходили в Москве в 1957 и в 1985 годах, о значимых международных и всероссийских фестивалях и конкурсах, которые проводились в Сочи во второй половине ХХ века.

Выставка "Фестивальный Олимп Сочи" является связующим мостом между прошлым и настоящим культурной жизни города. На ней также можно узнать о сочинцах – участниках всемирных фестивалей молодежи и студентов, Всемирных хоровых игр, международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

На открытие выставки были приглашены работники учреждений культуры города, учащиеся Сочинского колледжа искусств, школьники. Заведующая научно-экспозиционным отделом Л. Князева провела для гостей ознакомительную экскурсию по выставке. По ее окончании состоялось выступление лауреата первой премии Всероссийского конкурса исполнителей советской песни, заслуженной артистки России, солистки Сочинского концертно-филармонического объединения Татьяны Остудиной.

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Саммит глав государств стран СНГ пройдет накануне XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Глава города Анатолий Пахомов намерен объехать все микрорайоны в срок до 10 октября, чтобы лично убедиться: территории приведены в порядок.

– Надо понимать, что это политическое мероприятие, очень важное для страны. На этой неделе прошло совещание под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Он обратил внимание на некоторые вещи, которые необходимо решить муниципалитету, – рассказал мэр Сочи Анатолий Пахомов на планерном совещании в минувшую среду.

На следующих выходных пройдет общегородской субботник. Центральная усадьба совхоза Россия, улицы Каспийская, Урожайная, Худякова, поселок Мирный, дорога в село Черешня, улицы Кирова, Демократическая в Адлере – те территории, на которых должны осуществляться постоянный мониторинг санитарного состояния, тщательная уборка, своевременный вывоз мусора. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]