Кубанское казачество: новейшая история

В Сочи накануне состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении казачества.

В мероприятии под председательством руководителя Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова приняли участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, мэр Сочи Анатолий Пахомов, представители федеральных и региональных ведомств, атаманы реестровых войск страны.

Как сообщили в пресс-службе Краснодарского края, главной темой заседания стала подготовка к Всероссийскому форуму войсковых казачьих обществ, который пройдет в начале октября в Краснодаре. Форум обещает стать знаковым событием в новейшей истории российского казачества.

– Место проведения выбрано не случайно, именно Кубанское казачье войско на данный момент является наиболее успешным, оно наиболее многочисленное и активно несет государственную службу, показывая высокие результаты, – подчеркнул руководитель ФАДН Игорь Баринов.

Он также отметил, что успехи кубанского казачества во многом обусловлены четко выстроенной системой взаимодействия с органами власти Краснодарского края, оказывающим казакам всестороннюю поддержку. На совещании также говорили об объединении реестровых казачьих войск России в единую организацию.

– Настало время объединить казачьи войска России в единую реестровую казачью организацию для большей результативности нашей работы, – подчеркнул Николай Долуда.

Более детально казаки обсудят эту идею на форуме в Краснодаре. В своем выступлении атаман ККВ остановился на основных пунктах программы предстоящего октябрьского мероприятия. Также он рассказал о направлениях государственной службы, которые несут казаки Кубанского казачьего войска. Отдельно вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда остановился на практике взаимодействия администрации края с федеральными органами исполнительной власти по реализации стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества.

В рамках заседания участники обсудили вопросы экономического развития казачьих обществ, в частности, деятельность сельхозкооперативов и направления государственной поддержки аграриев, а также проект закона "О развитии российского казачества", который разрабатывается Кубанским казачьим войском.

Подготовила

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]