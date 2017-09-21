В Сочи волонтеры собирают мнения жителей и гостей курорта о работе общественного транспорта Накануне в нашем городе стартовал заключительный этап опроса жителей и гостей курорта об оптимизации маршрутной сети. Исследование пассажиропотока проводится уже два месяца. Специалисты анализируют анкеты, заполненные гражданами онлайн. На завершающей стадии в течение месяца на центральных улицах и остановочных пунктах волонтёры будут опрашивать жителей, пользующихся общественным транспортом.

Анастасия Ногина – первокурсница факультета туризма и сервиса Сочинского государственного университета. Каждый день с семи утра ее можно встретить на остановке "Театральная" в сторону Адлера со стопкой анкет. Опросник состоит из нескольких блоков, которые позволяют узнать, откуда и куда пассажиры перемещаются на автобусах, по каким маршрутам. Отдельно можно оставить свои замечания и предложения.

Небольшой опыт волонтерской деятельности у Анастасии уже есть: когда она училась в школе в Ростовской области, вместе с одноклассниками помогала пожилым людям, наводила порядок у них дома и во дворах. Это была основная деятельность.

– Как только я приехала в Сочи учиться, сразу заинтересовалась волонтерским движением. Пока особо не было возможности себя проявить в каких-то крупных проектах, но если вдруг что-то намечается, я участвую: помогаю, организую, мне это очень нравится, – рассказывает Анастасия Ногина. – Опрос по работе общественного транспорта я провожу утром с семи до десяти и вечером с шести до восьми, в пиковые часы. Мне очень нравится, что люди идут на контакт. Мало людей, которые просто уходят. Все разговорчивые, хотят поделиться своими проблемами. Они мне доверяют, делятся информацией и переживаниями. Я понимаю, что нужна людям. У нас большая часть группы участвует в этом проекте, однокурсники очень активные!

Ежедневно на улицы Сочи выходят опрашивать пассажиров на улицы и остановки до тридцати волонтеров – студентов СГУ. На основании полученных данных специалистами Управления транспорта и связи администрации Сочи будут разработаны более удобные для населения маршруты общественного транспорта.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]