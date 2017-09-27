ОБЩИЙ ДУХ МИЛОСЕРДИЯ

Праздник для детей, или показательная история о том, как частная инициатива выросла в общественное движение, объединившее активных и позитивных людей с добрыми сердцами.

…Маленькая Аня – ей нет и шести – бесстрашно карабкается вверх по отвесной стене скалодрома ни в чем не уступая мальчишкам.Все совершенно безопасно – дети в необходимой страховочной экипировке и под чутким присмотром опытных инструкторов, но сердце у зрителей, обступивших экстрим-площадку, невольно сжимается: ребенок все-таки! Где-то там, внизу, и мама храброй девочки, а ей каково наблюдать за происходящим?!

– Конечно, волнуюсь, сердце, как говорится, не на месте, хотя отговаривать дочку попробовать самостоятельно добраться до вершины не стала, – признается Ирина. – Ребенок с детства должен учиться преодолевать себя, побеждать неуверенность и страх, которые сидят в каждом человеке. Безусловно, все должно быть в разумных рамках, без излишнего риска для здоровья и жизни – только так можно приучить детей к самостоятельности, прививать им уверенность в себе и своих силах.

У Ани, получившей главный приз и сорвавшей многочисленные аплодисменты публики, врожденный физический недуг, связанный с нарушением работы опорно-двигательного аппарата, поэтому в воздухе она чувствует себя пока значительно комфортнее, чем на земле. Врачи дают оптимистичные прогнозы: для выздоровления необходимы время, терпение, твердое выполнение предписанных медицинских рекомендаций и, конечно, положительные эмоции. Сегодня на глазах у сотен детей и взрослых девочка настойчиво одержала еще одну победу над болезнью, которая рано или поздно обязательно отступит.

– Ради этого – собрать детей и их родителей вместе, дать малышам возможность от души повеселиться, немного отвлечь их от своих проблем и хворей – мы и задумали этот праздник, – рассказала организатор крупной благотворительной акции "Счастливые улыбки", прошедшей недавно на площади перед Лазаревским Центром национальных культур, Карина Акопова. – На этот раз нам удалось объединить более трехсот пятидесяти детей и подростков, нуждающихся во внимании и поддержке общества.

Три года назад жительница поселка Лазаревское Карина Акопова вместе с родственниками и друзьями создала общественное движение с символичным названием "Доброе сердце". Сразу включилась в работу. Идею оказания реальной помощи детям поддержали десятки людей. Нынешний благотворительный праздник для детей района – с интересными конкурсами и азартными соревнованиями, веселыми аниматорами и большими ростовыми куклами, песнями и танцами, сладостями и вкусностями, призами и подарками – уже четвертый по счету, прошедший под эгидой организации.

– Мы и раньше участвовали в разных общественных акциях и праздниках – как и многие другие, делали подарки детям с ограниченными физическими возможностями, а также из малообеспеченных и неблагополучных семей, помогали ветеранам, теперь решили заняться этим более серьезно, – говорит Карина. – К счастью, у нас нашлось много единомышленников и помощников. Среди них – известный сочинский журналист, главный редактор журналов "Впользе" и VIPrazdnik Марика Замбахидзе, дельфинарий "Морская звезда", лазаревские предприниматели, фирмы, занимающиеся организацией детских торжеств, экстрим-клуб "Маттерхорн", волонтеры из лицея №95. Всяческую поддержку оказывают администрация района, служба соцзащиты населения и другие. Нас всех объединило не стремление к какой-то известности или славе, а общий дух добра и милосердия. Мы вместе делаем нечто полезное и нужное для тех, кто в этом очень нуждается, и готовы работать еще больше. Главная же награда за наши труды, конечно, – видеть счастливые детские улыбки!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]