Профи подводят итоги

Однодневный интенсив-форум для профессионалов туриндустрии Hotelier.Pro состоялся в Сочи Он прошел в формате взаимодействия бизнеса и власти. Отельеры, туроператоры, тревел-агентства и управляющие компании поделились друг с другом опытом и эффективными решениями по повышению доходов, а также обсудили проблемные вопросы туриндустрии.

К участию в мероприятии были приглашены представители менеджмента крупнейших сетевых отелей, туристических и маркетинговых компаний.Основными темами, которые были рассмотрены в рамках панельных дискуссий и круглых столов форума Hotelier.Pro, стали итоги туристического сезона 2017 года, подготовка к сезону 2018 года и чемпионату мира по футболу, общее состояние санаторно-курортной сферы Краснодарского края и Крыма, вопросы управления, доходности и развития средств размещения.

Участников форума приветствовал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. Он отметил, что Сочи в качестве площадки для проведения этого форума выбран не случайно: наш город является флагманом среди курортов Краснодарского края.

– Сегодня курорты Краснодарского края – главные курорты России. Безусловно, мы одни из лидеров по туристическому потоку среди регионов РФ. Конечно, есть проблемные моменты, но туристический комплекс в любом случае, несмотря на спад в ряде отраслей, демонстрирует системный рост и уверенное развитие, – рассказал министр курортов Краснодарского края Христофор Константиниди.

Такой результат – показатель эффективной работы бизнеса, власти и общества. В Сочи резкий подъем уровня сервиса и туристических потоков произошел в олимпийский период. Наряду с инфраструктурой изменились и возможности курорта. Помимо бальнеолечения, Сочи стал предлагать отдых не только в прибрежном, но и горном кластерах, а также насыщенные событийные мероприятия. Хороший результат курорту принесли информационные туры главы Сочи в регионы России.

– Рост произошел от 15 до 20 процентов, поэтому в этом году мы обязательно продолжим эту работу, – подчеркнул заместитель главы Сочи Олег Ясюк.

Он отметил, что сочинские отельеры не собираются повышать цены. Стабильность экономики на курорте – основная позиция. Поэтому как в начале летнего сезона, так и до сих пор заполняемость курорта составляет почти 90 процентов.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]