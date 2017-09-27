УСПЕХ. ВДОХНОВЕНИЕ. ПОБЕДА

В Сочи проходит федеральный этап XXVIII Всероссийского конкурса "Учитель года России-2017" "Учитель года России" – конкурс, участие в котором всегда говорит о высоком профессионализме педагога. Ведь для того, чтобы пройти в заключительный федеральный этап, необходимо стать лучшим среди учителей своей школы, города, района и региона. Поэтому можно смело сказать, что на церемонию открытия финала всероссийского конкурса педагогического мастерства, который состоялся в минувшее воскресенье в Зимнем театре, съехались лучшие российские учителя из 85 субъектов РФ.

К участникам посредством видеосвязи обратилась министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева:

– Хочу поздравить вас с выходом в финал Всероссийского конкурса "Учитель года России". Вы все талантливы, всех вас объединяет творческая одержимость! Вас, конечно же, ждут испытания, но я уверена, вы справитесь, потому что учитель – это больше чем профессия. Желаю каждому из вас раскрыть на этом конкурсе свой творческий потенциал.

У конкурса есть свой символ – "Хрустальный пеликан", и в прошлом году он был вручен 26-летнему учителю словесности армавирской средней школы №7 Александру Шагалову. И именно он в этом году открывал конкурс, вопрошая со сцены, почему из тысяч профессий люди, собравшиеся в зале, выбрали именно учительство. В этом году на конкурсе Александр выступает в качестве члена жюри, а весь прошлый год он по заданию Минобразования и науки проводил в различных городских и сельских школах России мастер-классы, оценивал уроки коллег.

Безусловно, для Сочи большая честь принимать столь авторитетный конкурс, и об этом, обращаясь к конкурсантам, говорила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова:

– Победа Александра Шагалова дала нам крылья и стала стимулом, чтобы заняться поддержкой молодых учителей, – отметила вице-губернатор. – Если кто-то из вас захочет жить и работать в Сочи или Краснодарском крае – мы всегда вам рады!

Конкурсу "Учитель года" 28 лет. Если в первый год его участниками стали всего 19 человек, то на второй год свое педагогическое мастерство демонстрировали уже 60 участников. В этом году в Сочи съехались 85 конкурсантов. Немного цифр. Общий педагогический стаж всех участников конкурса составляет 1023 года. Самый опытный учитель работает в школе 37 лет, а самый молодой конкурсант – всего 2 года. 10080 километров по пути в Сочи преодолел учитель из Владивостока, чтобы принять участие в профессиональном состязании. Средний возраст участников конкурса составляет 36 лет. 70 процентов участников – женщины, но, как ни парадоксально, 70 процентов побед за историю существования конкурса было присуждено педагогам-мужчинам. 12 конкурсантов этого года – учителя сельских школ, 5 участников – кандидаты наук.

Обращаясь к собравшимся, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Татьяна Синюгина отметила, что "участие в конкурсе для каждого педагога – шанс проявить свои выдающиеся способности, продемонстрировать стремление к победе и доказать прежде всего самим себе, что невозможного на свете очень мало".

Конкурсные испытания для участников ("Методический семинар", "Урок", "Мастер-класс", "Педагогический совет" и "Образовательный проект") проводятся на базе сочинской школы №100. Накануне начала педагогических соревнований в Олимпийском парке состоялась закладка Аллеи учителей России. Сочинский этап продлится до 3 октября, а на финальное испытание "Круглый стол образовательных политиков" конкурсанты вернутся в Москву. Завершится конкурс 5 октября торжественным объявлением победителя в Государственном кремлевском дворце. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]