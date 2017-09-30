"ВСЯ РОССИЯ" – В ГОСТИ К НАМ!

В Сочи завершился всероссийский форум корифеев современной журналистики В Дагомысе завершился Всероссийский фестиваль СМИ "Вся Россия-2017". Он проводился в 21-й раз и собрал в нашем городе более тысячи представителей медиасферы – от крупных телеканалов и газет до небольших районных изданий из всех регионов страны. Каждый год у журналистов России есть уникальная возможность пообщаться, подружиться, обмениваться опытом и мнениями, сообща решать проблемы отрасли.

На этот раз фестиваль даже длился несколько дольше обычного, но его программа была настолько насыщенной, что представители российской прессы едва успевали насладиться бархатной сочинской погодой. Всё больше их интересовали дискуссии об актуальных явлениях современности, встречи с политиками и общественниками, презентации новых идей. В частности, в этом году участники форума всесторонне обсуждали проект международной конвенции по безопасности и независимости журналистов и других представителей сферы медиа.

Организаторы приготовили для участников фестиваля, приехавших в Дагомыс обсудить острейшие профессиональные проблемы журналистского цеха, и разнообразную культурную программу. Третий день форума был практически целиком посвящен Лазаревскому району.

Идею, возникшую еще на стадии формирования программы фестиваля "Вся Россия", поддержали глава города Анатолий Пахомов, председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов, руководитель Союза журналистов России Всеволод Богданов и президент Северокавказского открытого фестиваля кино и телевидения "Кунаки" Сулиета Кусова-Чухо. Тема интересная, важная, а главное – полезная, отметили они.

Форум давно получил постоянную прописку на главном черноморском курорте и чувствует себя здесь вполне комфортно, поэтому практика знакомства журналистов с Сочи, его достижениями, историческими и культурными особенностями, а также многочисленными достопримечательностями обязательно будет продолжена.

В минувший вторник на форуме СМИ состоялась большая пресс-конференция с участием председателя ГСС Виктора Филонова. Журналистов интересовало практически все: постолимпийское наследие, санаторно-курортный потенциал, перспективное развитие туристической отрасли, межнациональные отношения.

– Сочинцы подают нам хороший пример гармоничного устройства городского сообщества, состоящего из множества этнических общин и диаспор, – отметила Сулиета Кусова-Чухо. – Конечно, большая заслуга в этом представителей сочинской власти, руководителей 37 национальных объединений, деятелей искусства, простых жителей – словом, всех тех, кому так дороги мир и согласие в родном доме.

После пресс-конференции участники форума смогли почувствовать многоэтничный сочинский колорит и настоящее кавказское хлебосольство.

В течение всего дня в фойе концертного зала гостиничного комплекса "Дагомыс" была развернута импровизированная выставка работ известного художника из поселка Чемитоквадже Лазаревского района Айсы Хапишта. На закрытии фестиваля в минувший четверг председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов отметил особенность нашего региона– дружелюбную атмосферу на курорте, где проживают десятки национальностей, которые гостеприимно встречают людей с разных уголков не только России, но и мира.

В церемонии закрытия принял участие глава города Анатолий Пахомов. Приветствуя участников форума, градоначальник рассказал, как живут люди в многонациональном Сочи.

– Мы действительно Советский Союз в миниатюре: у нас есть свои национальные общины, работает Совет по делам национальностей при главе города. Мы этим гордимся и понимаем, какая ответственность ложится на нас: мы, сочинцы, всё чаще и чаще представляем Родину перед всем миром – заявил Анатолий Пахомов.

Лучшие представители региональной прессы были награждены дипломами Союза журналистов России. СЖР, кстати, объявил о старте проекта "Я живу в России". Цель – вернуть в СМИ материалы о судьбах обычных людей, которые заботятся о своей семье и близких, с душой выполняют, казалось бы, рутинную работу. Эти люди нужны и важны, на них держится вся Россия. Каждый из них красив, потому что умеет создавать и созидать жизнь, уверены авторы проекта. Анзор НИБО, Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]