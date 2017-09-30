Осень – время хлопотное

Актуальные вопросы жизни города обсудили на расширенном планерном совещании На этой неделе в планерном совещании администрации Сочи приняли участие и председатели советов территориального общественного самоуправления. Помощь общественников потребуется во всех сферах городской жизни.

Заместитель главы города Ирина Романец отчиталась о ходе ведения прививочной кампании в Сочи. По ее словам, для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Сочи по вакциноуправляемым инфекциям, в первую очередь по гриппу и кори, в период подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов (до него остается чуть более двух недель) необходимо привить более пятидесяти процентов населения Сочи за счёт федерального бюджета и других источников финансирования.

Выездные методы вакцинации применяются в МФЦ Лазаревского, Хостинского и Центрального районов, в университетах города, во всех администрациях сельских округов. Мобильно по всему городу по графику ездит передвижной пункт вакцинации, организованный в специально подготовленной машине. Сделать прививку пожилые люди смогут в прививочных кабинетах поликлиник, которые работают с 8.00 до 20.00. Желающие смогут привиться и на объектах, где будут проходить мероприятия фестиваля.

– Население города уже привито на 43 процента от запланированного количества. Городские волонтеры привиты стопроцентно, в том числе от кори. Ожидается прибытие четвертой партии вакцины, – рассказала Ирина Романец. – На сегодняшний день по городу официально зафиксировано 315 случаев заболевания ОРВИ, из них ни одного прививочного случая. Заболевают как правило непривитые люди.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подчеркнул, что прививки – необходимая мера бактериологической безопасности. Рассказать об этом в своих домах и районах помогут ТОСы.

– Во-первых, скоро наступит холодное время года, когда обостряются простудные заболевания. Во-вторых, через две недели в город приедут более 20 тысяч человек из 150 стран мира, еще 30 тысяч – из других регионов России. Нужно максимально обезопасить население от вирусов, проинформировать горожан на собраниях жильцов о тех местах, где можно сделать прививки от гриппа и кори, – такую задачу поставил градоначальник.

Ко Дню пожилого человека, который мы будем отмечать в воскресенье, 1 октября, в Сочи подготовлены более 70 мероприятий. В лидерах – Лазаревский район. Всем управлениям поручено курировать подведомственные организации. В каждой из них есть пенсионеры и ветераны, им необходимо внимание.

– Позаботьтесь о них, например, купите для них билеты на спектакли Свердловской музкомедии. У пожилых людей должен быть повод красиво одеться, посмотреть спектакль, пообщаться. Им будет приятно, что о них помнят, – сказал Анатолий Пахомов.

Градоначальник также напомнил, что 30 сентября на всей территории Большого Сочи состоится общегородской субботник. Особенно тщательно горожанам нужно убрать придомовые территории, расчистить заросли. Все собранные отходы и крупногабаритный мусор САХ вывезет бесплатно, нужно только, чтобы домкомы, председатели ТОС и квартальных комитетов оставили на предприятии заявки на вывоз.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]