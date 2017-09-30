Вениамин Кондратьев посетил выставку-ярмарку "Дни Краснодарского края в Москве" Торжественное мероприятие стартовало на площади Революции в столице России. В церемонии открытия принял участие уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

На открытии выставочного комплекса губернатор Краснодарского края напомнил, что в этом году региону исполняется 80 лет, и пригласил москвичей и гостей города принять непосредственное участие в важном для края событии.

– Мы привезли более 40 тонн высококачественных, настоящих фермерских продуктов, выращенных в экологически чистом регионе. Сегодня вы сможете прикоснуться к настоящей Кубани, попробовать продукцию и убедиться, что наш край заслуженно называют житницей России, – подчеркнул губернатор.

Он также добавил, что в ярмарке примут участие хранители уникальных казачьих традиций – ремесленники, мастера, народные коллективы.

– Мы привезли нашу культуру, колорит, дух. Хочу добавить, что мы всегда рады гостям, обязательно приезжайте в Краснодарский край, – обратился к жителям и гостям Москвы Вениамин Кондратьев.

В свою очередь Борис Титов высоко оценил деловой потенциал Кубани.

– Край сегодня не зря находится на одном из самых высоких мест в рейтинге делового климата. Бизнес как внутренний, так и международный действительно видят в регионе большие перспективы. Край сильно продвинулся в этом плане вперед и укрепил свои позиции, – акцентировал уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

В течение трех дней в 70 павильонах пройдут мастер-классы, традиционные кубанские игры, презентации производителей, выступления творческих коллективов региона. В мероприятии примут участие порядка ста фермеров, ремесленников и представителей аграрного туризма, которые представят свою продукцию и услуги.

Пресс-служба администрации Краснодарского края. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]