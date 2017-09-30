В Сочи наградили лучших работников санаторно-курортной отрасли В минувшую среду в Сочи подвели предварительные итоги текущего сезона и назвали лучших работников санаторно-курортной сферы в связи с профессиональным праздником: 27 сентября отмечался Всемирный день туризма.

Торжественный прием по этому поводу состоялся в гранд-отеле "Родина". На него пригласили руководителей здравниц и отелей, экскурсионных фирм, туроператоров, экскурсоводов и спасателей, арендаторов пляжей и медиков – всех тех, благодаря кому гости нашего города уезжают из Сочи здоровыми, отдохнувшими и с непременным желанием вернуться вновь.

Знака почета "За трудовые успехи на благо города Сочи" был удостоен генеральный директор санатория "Черноморье" Аслан Мамишев, знаком " Признание и почет сочинцев" награжден руководитель санатория "Радуга" Павел Фесенко. Благодарственными письмами и грамотами главы города награждены матрос-спасатель пляжа "Бархатные сезоны" Максим Палагута, врач-терапевт санатория "Южное взморье" Марина Орловская. Лучшим гидом-экскурсоводом сезона стал экскурсовод фирмы "Рута" Антон Мартынов (на снимке).

Отметили и вклад в развитие санаторно-курортной отрасли курорта туристско-экскурсионной фирмы "Анастасия". Поблагодарили за создание и развитие конкурентоспособных турпродуктов туроператора "Ривьера-Сочи". Самым благоустроенным пляжем Сочи в этом году признан пляж "Ласточка" Центрального района. Открытием сезона названы экскурсии на двухэтажных автобусах "Матрешка". Лучшим объектом сельскохозяйственного туризма признан агротуристический комплекс "Ферма Экзархо".

И их вклад есть в том, что от санаторно-курортного комплекса Сочи в 2017 году уже поступило более двух с половиной миллиардов рублей в консолидированный бюджет Краснодарского края.

– У нас уже отдохнули 4,5 миллиона человек, это не больше, чем в прошлом году, но и не меньше. За весь 2016-й Сочи принял 6,5 миллиона человек. Нынешний год не закончен, до ноября глубина продаж во многих санаториях есть, забронирован и декабрь, – сказал, приветствуя работников главной бюджетообразующей отрасли курорта, заместитель главы города Сочи Олег Ясюк.

По оценке специалистов, популярность отдыха в Сочи растет благодаря презентациям курорта в регионах, многочисленным событийным поводам и расширению спектра развлечений в городе.

В этом году заработало бюро по размещению туристов в частном секторе. Набирает популярность городская программа лояльности и гостеприимства: карта гостя Сочи позволяет получать услуги со скидками от 15 до 75%. В результате, совместные усилия администрации и профессионалов турбизнеса достигли своей цели – курорт стал круглогодичным.

Заместитель председателя Городского собрания Сочи Ольга Лиодт в ходе праздника рассказала о том, что депутаты на очередной сессии ГСС согласовали заявку на курортный сбор.

– Закон начнет действовать с 1 мая 2018 года. Сумма курортного сбора в Сочи будет равна 10 рублям в сутки с человека, – рассказала Ольга Лиодт. – Предложение о таком размере курортного сбора на территории Сочи администрация города направила в край, где и будет принято окончательное решение.

Праздник заканчивается, а сезон продолжается. Через три недели город наводнят гости из 150 стран мира. Все они приедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов и наверняка захотят поближе познакомиться с красотами курорта. Лидеры туриндустрии готовят эксклюзивные программы отдыха на зимний сезон. Все горнолыжные курорты Сочи работают над введением системы единого ски-пасса на всех канатных дорогах горного кластера. Мы ждем гостей и по-прежнему готовы сделать все, чтобы отдых в Сочи стал незабываемым.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]