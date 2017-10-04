Зеленый век

Всероссийский форум по особо охраняемым природным территориям завершился в Сочи В выходные в Сочи съехались министры природы стран СНГ и эксперты в области природоохраны, чтобы принять участие в форуме, организованном Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в честь столетнего юбилея заповедной системы России. Это одно из ключевых мероприятий Года экологии и особо охраняемых природных территорий в России. Девиз форума – "Сто лет сохраняем природу!".

Россия сегодня – один из мировых лидеров в сфере сохранения биоразнообразия. В стране более 13 тысяч особо охраняемых природных территорий, и эта сложнейшая заповедная система активно развивается. Объявленный в стране Год экологии и особо охраняемых природных территорий дал мощный импульс количественным и качественным изменениям в этой области. Форум ООПТ стал статусной площадкой для профессионального общения и обмена опытом.

Ключевым мероприятием первого дня форума стало пленарное заседание. В нём приняли участие руководство и сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и подведомственных структур, представители различных ООПТ, руководство наиболее авторитетных экологических общественных организаций, в том числе иностранных, известные зарубежные эксперты.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, открывая мероприятие, начал с исторического экскурса. Сто лет назад усилиями энтузиастов были сделаны первые шаги по созданию уникальной системы охраны природы, был создан первый в России заповедник – Баргузинский.

С тех пор площадь заповедных территорий колоссально увеличилась, занимая сегодня примерно 62,5 млн га, что составляет около 13% территории России. Федеральная система ООПТ включает в себя 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 заказников. В заповедной системе работает более 10 тысяч специалистов.

– До конца 2017 года в России будут созданы 6 новых ООПТ федерального значения. Уже образован национальный парк "Сенгилеевские горы" в Ульяновской области. В ближайшее время в правительство будут внесены проекты постановлений о создании остальных охраняемых территорий, – рассказал Сергей Донской.

Существенный вклад в охрану природы в России вносят и региональные ООПТ, которые располагаются на площади более 7% территории страны и обеспечивают сохранение наиболее ценных природных комплексов во всех российских регионах. В рамках Года экологии и ООПТ запланировано создание 73 новых ООПТ регионального значения.

Заповедная система России широко интегрирована в международное сотрудничество. Сегодня международный статус имеет 71 территория в стране, четырнадцать из них этот статус получили в последние 10 лет. 20 объектов входят в сеть Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 42 – в сеть биосферных резерватов, 24 – находятся под юрисдикцией Рамсарской конвенции. Развивается сеть трансграничных ООПТ на границах с Китаем, Монголией, Казахстаном и Финляндией, Норвегией, США и другими странами.

Сегодня растёт интерес ко внутреннему экологическому туризму в России. Вопросы развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях активно обсуждался на форуме в Сочи. Глава Минприроды России Сергей Донской подчеркнул, что требуются взвешенные решения и быстрые шаги к созданию соответствующего рынка услуг.

С этой целью мы разработали приоритетный проект "Дикая природа России: сохранить и увидеть". Цель проекта – создание механизмов сохранения, восстановления и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия, включая развитие экотуризма на базе 22 особо охраняемых природных территорий федерального значения. По итогам проекта будет развита инфраструктура для экологического туризма в таких перспективных регионах, как Северный Кавказ, Прибайкалье, Забайкалье, Горный Алтай, Арктика.

Символично, что природоохранный форум прошел именно в Сочи. Ведь в границах курорта находится Кавказский биосферный резерват – первый резерват ЮНЕСКО в нашей стране, созданный ещё в 1978 году. Россия по количеству таких ООПТ занимает сегодня второе место в мире. А в Год экологии и ООПТ в России (и в соседнем с ней Казахстане) создан первый трансграничный биосферный резерват на базе Катунского биосферного заповедника (Россия) и Катон-Карагайского национального парка (Казахстан). Резерват получил название "Большой Алтай".

Для дискуссий в деловой программе форума было организовано семь площадок, посвященных экологическому туризму, информационному освещению и сопровождению заповедников, развитию детских туристических маршрутов. По итогам работы каждой из дискуссионных площадок выдвинуты предложения по усовершенствованию работы заповедников.

В рамках работы форума в экоцентре "Лаура" открыли памятник сотрудникам Кавказского природного биосферного заповедника, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Директор заповедника Сергей Шевелев отметил, что в Кавказском заповеднике погибли при исполнении обязанностей 16 человек – при переправе, при падении вертолета и самолета, в лавине.

Также стало известно, что программа реинтродукции переднеазиатского леопарда на Кавказе расширяется. Выпуски переднеазиатских леопардов в дикую природу намерены провести в Дагестане и Северной Осетии. Об этом сообщила заместитель генерального директора по природоохранной деятельности Центра природы Кавказа Наталья Вавилова, выступая на Всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям.

– Всего учеными уже обследовано более 20 тысяч га природных территорий Северного Кавказа с целью определения возможного ареала обитания леопардов. Уже проведены полевые экспедиции, которые показали, какие именно территории в Дагестане перспективны с точки зрения распространения популяции. В Северной Осетии ученые также побывали в экспедициях, в ближайшее время ожидаем их заключения, – рассказала она.

Кроме того, гости форума увидели премьерный показ фильма "Федеральная система особо охраняемых природных территорий России: ключевые итоги столетия. Заповедное дело в России: страницы и уроки истории".

Награды получили лучшие работники российских заповедников и национальных парков, внесшие в 2017 году значительный вклад в развитие заповедного дела, и победители конкурса "Лучший по профессии-2017" в номинациях "Заповедная наука", "Охрана территории" и "Экологическое просвещение". Также были вручены 4 сертификата новым российским биосферным резерватам: "Хакасский", "Кизлярский залив", "Метсола" и "Большой Алтай".

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]