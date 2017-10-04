СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОДАЖА ПО БУКВЕ ЗАКОНА

В Сочи состоялся Первый съезд риелторов города, в ходе которого президентом ассоциации "Гильдия риелторов Сочи" была избрана Юлия Усачева. Новый президент ассоциации заявила, что одной из главных задач для профессионального сообщества является борьба с ненадежными застройщиками и недобросовестными риелторами.

Вместе с коллегами и администрацией города ей предстоит провести большую работу на рынке недвижимости. Не секрет, что многие маклеры сегодня работают в тени, и подчас квартиры продаются в домах, которые построены незаконно, а дела застройщиков находятся в судах. В результате появляются обманутые дольщики, и падает доверие потенциальных покупателей к агентствам недвижимости.

– В городе много вопросов, связанных с незаконным строительством, с ненадежными застройщиками, с недобросовестными риелторами, – признала президент "Гильдии риелторов Сочи" Юлия Усачева. – И хочется донести до всех коллег, насколько эта проблема важна: мы должны приложить усилия для того, чтобы совместно решить этот вопрос, чтобы на рынке недвижимости нашего города остались добросовестные риелторы и профессиональные застройщики.

Как рассказал в ходе заседания первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит, в марте прошлого года была активизирована борьба с недобросовестными застройщиками, благодаря чему удалось добиться значительных результатов и снизить объем незаконного жилья. Так, если в марте было 136 объектов в аресте, но они продолжали строиться, то сейчас их осталось только 17. Одним из средств борьбы становится тотальное отключение от коммуникаций стройплощадки, как только удается зафиксировать, что на участке для ИЖС развернуто масштабное строительство многоквартирного дома.

– Мы также наладили взаимодействие с полицией, судебными приставами, ОБЭП, другими структурами, – пояснил Мугдин Чермит. – Если мы выбьем почву из-под ног у недобросовестных застройщиков, тогда мы сможем снизить процент обманутых дольщиков, которые появляются.

Тем не менее, к сожалению, пока никто не застрахован от того, чтобы не попасть в число обманутых дольщиков. В таком статусе на сегодняшний день находятся 2175 покупателей недвижимости. В помощь тем, кто только планирует купить собственные квадратные метры, в городе создан черный список объектов недвижимости. Вся актуальная информация по застройщикам размещена на сайте администрации города, и она постоянно обновляется. Эти данные полезно знать и риелторам, поскольку, выступая посредником при продаже "нехорошей" квартиры, они автоматически становятся соучастниками.

Что касается работы риелторов на территории Сочи, то на данный момент в городе работают 200 агентств недвижимости. И четверть из них занимается продажей квартир в проблемных домах. Не редкость, когда к продаже предлагаются объекты, по которым вынесено решение суда о сносе.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]