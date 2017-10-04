Субботник должен быть каждый день

В минувшие выходные во всех четырех районах курорта состоялись субботники. На придомовых территориях сочинцы производили обрезку веток, косили траву, обновляли к сезону цветники, сажали деревья и кустарники. Навести чистоту в своих дворах, убрать листву и мусор в скверах, избавить город от стихийных свалок, благоустроить требующие этого территории, вычистить русла рек собрались сотрудники коммунальных предприятий, муниципальные служащие и горожане. Итоги субботника подвели накануне на планерном совещании в администрации.

1150 человек и 18 единиц техники были задействованы в субботнике в Адлерском районе. В Центральном районе в общегородском субботнике были задействованы 975 человек. В Хостинском районе на субботник вышли 1953 сочинца, работало 19 единиц техники. 712 человек и 20 единиц техники наводили порядок и чистоту в Лазаревском районе.

Общими усилиями были собраны сотни кубометров бытового и крупногабаритного мусора, ликвидированы десятки стихийных свалок. Весь собранный в процессе общегородского субботника мусор САХ вывез на свалку бесплатно.

Опасные отходы сдать на утилизацию и в переработку можно было в Сочи и Адлере, где состоялась экологическая акция агентства "Ртутная безопасность". Горожане принесли выработавшие свой ресурс батарейки – 125 кг, ртутные лампы – более тысячи штук, 28 килограммов просроченных лекарств, отслужившую оргтехнику и прочий электрохлам – более сорока единиц, металл, пластик и стекло. Одних автомобильных покрышек сдали 89 килограммов! Все эти отходы нельзя просто выбросить на свалку, они содержат опасные вещества, загрязняющие окружающую среду. Вместе с тем более 50% сданного сырья можно отдать на переработку, экономя природные ресурсы и давая ему вторую жизнь.

Сдать в переработку картон, пластик и многие другие виды сырья тем, кто не успел это сделать в субботу, можно будет 7 октября на городской акции по раздельному сбору мусора. Она пройдет по сложившейся традиции в Комсомольском сквере.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]