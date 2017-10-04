РабоТОСпособные

Координационный совет по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления при главе города состоялся в Сочи Очередное заседание координационного совета по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления прошло в Культурном Уч-Дере, в уютной обстановке рекреационного объекта "Чайные домики". В заседании приняли участие председатели советов ТОС, заместитель главы города Константин Чеботарь, заместитель председателя Городского собрания Сочи Ольга Лиодт, глава администрации Лазаревского района Сергей Бражников.

Глава города Анатолий Пахомов предложил ТОСам включиться в работу по контролю жилищного строительства в сельских поселениях. Такое предложение озвучил глава города Анатолий Пахомов на заседании.

Чтобы остановить бесконтрольную застройку, в городе созданы разные общественные организации, в том числе Градостроительный совет.

– Это было сделано с целью как-то оградить горожан от хаотичной застройки города. Остановили стройку, строим, но очень мало, для социальных нужд – для переселения из аварийного жилья, предоставления квартир детям-сиротам, – рассказал градоначальник.

Несмотря на весьма ограниченные полномочия муниципалитета, совместная работа городских властей с общественными организациями позволит еще более эффективно бороться с появлением в Сочи многоквартирных домов под видом ИЖС. Сейчас в судах находятся более 520 дел о сносе таких объектов.

– Как правило, приезжают люди, расчищают участок земли, а ТОС вообще не в курсе. Люди чиновитые, особо не разговаривают. Город выделяет деньги на ремонт дорог, а их разбивает строительная техника. Мы хотим сохранить наши дороги, наши участки, и готовы работать над решением этой проблемы совместно с администрацией, – рассказал председатель совета ТОС Малый Ахун Михаил Пыпенок.

У каждого из руководителей советов ТОС была возможность задать свой вопрос, заявить о проблеме, решить которую можно сообща. Как правило, схожие трудности у ТОСов всего города. В частности, у многих председателей ТОС накопились претензии к СКЖД: организация не следит за санитарным состоянием станций и откосов железной дороги. Мэр Сочи пообещал созвать ведомственное совещание и дать возможность общественникам задать эти вопросы напрямую руководству СКЖД.

На встрече с общественниками стало известно, что в этом году в Сочи будут отремонтированы 96 дорог. В 2018 году их будет еще больше, и упор сделают именно на сельские дороги. Завершается формирование перечня, председатели советов ТОС обещали внести свои предложения.

На заседании координационного совета было решено, что встречи с ТОСами на постоянной основе регулярно будут проводить главы районов, раз в квартал с общественниками будет встречаться мэр Сочи Анатолий Пахомов. На сегодняшний день на курорте действуют 66 ТОСов. В следующем году появятся еще два – на Соболевке и в ауле Хаджико.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]