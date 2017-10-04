ГДЕ ГОСТЯМ ВСЕГДА РАДЫ

В Сочи стартовало народное голосование первой премии в области гостеприимства "Золотой Прометей-2017" Конкурс "Золотой Прометей" в этом году пройдет впервые, но, как заверили на пресс-конференции власти города, он обещает стать традиционным, и его особенностью является то, что победители в 16 номинациях будут определяться путем народного голосования.

– Сочи – город туристический, и для нас очень важно мнение горожан и гостей курорта, – отметил глава города Анатолий Пахомов. – Суть конкурса в том, чтобы как можно больше людей – жителей и гостей Сочи из разных городов и регионов – могли отдать свой голос. Таким образом, благодаря интернет-голосованию участие в определении победителей может принять вся Россия.

В экспертный совет конкурса вошло около 30 общественно-политических и культурных деятелей курорта, а также известные журналисты. Именно они до старта голосования составили шорт-лист номинантов, из которых затем и будут отобраны победители. Лучших из лучших будут определять по следующим номинациям: "Событие года", "Брэнд года", "Открытие года", "Фестиваль года", "Сделано в Сочи", "Лучший санаторий", "Лучшее кафе", "Лучший ресторан", "Start-up года", "Лучшая туркомпания", "Лучший отель 4 звезды", "Лучший отель 5 звезд", "Гордость Сочи", "Человек года", "Специальная премия главы Сочи" и "За вклад в развитие курорта". В каждой номинации представлены от трех до десяти кандидатов. Их имена были опубликованы на сайте конкурса: www.prometeysochi.ru 2 октября в 20 часов 17 минут, и с этого момента все желающие смогли начать отдавать голоса за понравившихся конкурсантов.

Организаторы уверяют, что на сайте конкурса разработано несколько систем защиты, что позволяет говорить о невозможности накрутки голосов и делает голосование предельно открытым.

Вручение наград состоится 17 ноября в рамках первого дня празднования Дня города. А сама церемония обещает быть интересным, красочным действом самого высокого уровня: с вручением статуэток победителям, участием медийных персон, звезд кино и театра, чьи имена связаны с нашим городом.

Добавим, что символом конкурса не случайно выбран Прометей: скульптура мифологического героя, установленная на Орлиных скалах, давно стала одной из визитных карточек курорта.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]