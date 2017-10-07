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КИНОЛОГИ и ИХ ПИТОМЦЫ

КИНОЛОГИ и ИХ ПИТОМЦЫ
Суббота, 7 Октябрь, 2017 - 07:44

На базе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте состоялись кинологические сборы. Проверить и в очередной раз подтвердить свою готовность к несению службы на объектах транспорта собрались полицейские-кинологи и их породистые воспитанники. Четвероногие помощники в амуниции с надписью "Полиция" выстроились в одну шеренгу вместе со стражами правопорядка для прохождения занятий.
На службе в транспортной полиции Сочи на сегодняшний день состоят 28 служебно-розыскных собак, воспитывают и обучают их сотрудники кинологической группы. На попечении полицейских находятся сразу несколько питомцев по различным видам профиля. Их основное направление деятельности – обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, а также поиск и обнаружение взрывных веществ, оружия и боеприпасов.
Как отметила старший инспектор-кинолог Сочинского ЛУ МВД России на транспорте, старший лейтенант полиции Дарья Чеботарь, такие мероприятия проводятся каждые три месяца с целью проверки физического состояния питомцев, соответствия идентификации чипов животных, а также степени укомплектованности амуницией, фирменной одеждой и средствами для тренировки собак.
Прошедшие сборы показали – все четвероногие помощники транспортной полиции Сочи готовы к несению службы и обеспечению безопасности на авиа- и железнодорожных вокзалах курорта.
Соб.инф.

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