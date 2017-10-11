ТРИ КОНЦЕПЦИИ

В Сочинском художественном музее открылись три разноплановые выставки Выставка "Династия Лещенко. Батик" готовилась около года специально для Сочинского художественного музея. Идея объединить в один проект работы известных украинских художников Вячеслава и Татьяны Лещенко и их дочери Анны, которая живет и работает в России, принадлежит заведующему выставочным отделом музея Борису Салахову. Главной мыслью выставки стала идея, что искусство – это мощное созидающее начало, способное объединить людей, создать поле для диалога и взаимодействия.

В экспозиции представлены 19 работ, выполненных в технике росписи по шелку (батик). Выставка открыта до 29 октября.

На персональной выставке Миланы Гварамия "Лицом к лицу", которая будет открыта до 5 ноября, представлены избранные портретные и пейзажные живописные работы. Рассказывая об экспозиции, искусствовед, заведующий выставочным отделом, Борис Салахов отмечает, что герои художника глубоко погружены в собственные мысли. Их взгляды обращены в фантастический мир вымышленного пейзажа, в себя:

– В окружающей их темноте они как бы прислушиваются к биению своего сердца, – отмечает искусствовед. – Мир вокруг нейтрален и безмолвен. События приобретают эмоциональную окраску, проходя сквозь мембрану субъективного переосмысления. Каждый взгляд на мир – это взгляд в зеркало, где действительность – отражение самого себя. Рождается человек, и рождается мир его образов, чувств, ощущений. Уходит человек, и уходит весь его мир со всей "начинкой".

Не менее интересной стала выставка "Ангелы мира", которая будет представлена в Художественном музее до 12 ноября. Международный арт-проект и Мастерская событий Галины Фроловой представили более 100 работ художников из России, США, Финляндии, Канады, Великобритании, Македонии, Хорватии, Республики Сербской, Беларуси, Италии, Болгарии, Казахстана, Украины, Индии.

По задумке организаторов за семь лет в проекте примут участие 365 художников со всего мира, благодаря чему получится уникальный арт-объект, своеобразный "Календарь ангелов". За три года в экспозицию уже включены 182 картины из 19 стран. 79 работ из них сейчас находятся в Европе, в Праге. Всего проведено более 86 выставок и презентаций проекта, за это время мероприятия посетило более 200 тысяч человек.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]