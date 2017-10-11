ПОДРАСТАЕТ СМЕНА

Воспитанники клуба юных журналистов "Пестрая сорока" Центра творческого развития и гуманитарного образования, объединения "Параллель 18" Центра дополнительного образования "Ступени" и краснодарского образовательного центра "Медиашкола" вошли в состав молодежного пресс-центра Всероссийского конкурса "Учитель года России". Дети осветили все три этапа конкурса, который проходил в Сочи и в Москве, побывали на церемонии вручения главной награды – Большого хрустального пеликана – в Государственном кремлевском дворце. Победу в престижном педагогическом конкурсе одержал преподаватель истории и обществознания из Санкт-Петербурга Илья Демаков.

– На интервью с нами Илья был откровенен и воспринимал нас как настоящих журналистов. Мы все болели за него, – отметила воспитанница клуба "Пестрая сорока" Наталья Никонова.

На Всероссийском конкурсе сочинские школьники также учредили и вручили свои призы – медали, на которых изображен Пеликаненок Junior. Любимцами юных журналистов стали: Мария Каримова (Уфа), Иван Горячков (Нижний Новгород) и Валерий Думлер (Владивосток).

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