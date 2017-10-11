БОЛЬШОЙ СОЧИ ВСЕГДА ИНТЕРЕСОВАЛ УЧЕНЫХ

Исполнилось 30 лет археологической экспедиции в Лоо История Лазаревского района уходит в глубокую древность и связана с прошлым всего Кавказского Причерноморья. Район богат различными археологическими памятниками, такими, как открытые стоянки древних людей, дольмены, остатки храмов и крепостей времен Византийской империи и последующих исторических эпох.

В 1987 году в Сочи была направлена археологическая экспедиция Уральского университета под руководством профессора Брониславы Борисовны Овчинниковой. Работы производились на территории византийского храма в поселке Лоо и средневековой крепости в устье реки Годлик Лазаревского района.

Овчинникова была приглашена управлением культуры города Сочи в качестве ведущего консультанта по памятникам древней и средневековой истории. Работавшим под ее руководством археологам удалось выявить некрополь, уточнить технику строения и конструктивные особенности христианского храма в поселке Лоо.

На раскопках трудились и студенты Уральского института исторического факультета. Даже спустя десятилетия они с большим уважением и благодарностью вспоминают о своем золотом студенческом времени. Для многих их них археологическая экспедиция стала одним из самых ярких впечатлений и первой школой жизни.

На днях в Музее истории города-курорта Сочи состоялась теплая встреча работников заведения с профессором кафедры истории, заслуженным работником высшей школы Российской Федерации – Брониславой Борисовной Овчинниковой, которая поделилась своими воспоминаниями об экспедиции в Лоо и подарила музею два буклета с надписью: "Дорогому моему сердцу Музею города Сочи с пожеланиями успехов и на память о совместной работе в 1987-97 гг.. Лоо – Годлик, от автора".

Бронислава Борисовна – ученый, хорошо известный в нашей стране и за рубежом, имеет множество наград и дипломов в области исследований гуманитарных наук. А в повседневном общении это очень добрый, открытый и солнечный человек. Коллектив Музея истории-города курорта Сочи выражает огромную благодарность Брониславе Борисовне за изучение памятников истории культурного наследия региона Сочи, за искреннюю дружбу и содействие в период многолетней совместной работы.

Ульяна ДМИТРИЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]