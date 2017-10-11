Финансовое подспорье

Основным вопросом на планерном совещании стало распределение субсидий из краевого бюджета В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, в конце прошлого года утверждены краевой бюджет и бюджет города Сочи на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов. В соответствии со ст.139 Бюджетного кодекса РФ на 2017 год запланированное предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в рамках реализации государственных программ Краснодарского края с объемом расходов за счёт средств краевого бюджета – 14 миллиардов 690 миллионов рублей. 552 миллиона предусмотрены в городском бюджете. Все порядки распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований утверждены губернатором, определены конкретные цели, уровень софинансирования, сроки и критерии участия в отборе и комплектность предоставляемых документов.

Работа, направленная на безусловное участие в текущем году в государственных программах Краснодарского края, должна была обеспечить привлечение в бюджет города Сочи средств краевого бюджета в объеме не менее 3 миллиардов 434 миллионов рублей.

– Фактически в 2017 году из краевого бюджета привлечены средства на реализацию 11 мероприятий в сумме 2 миллиардов 419 миллионов рублей. Главой города в декабре и марте даны поручения ответственным исполнителям – главным распорядителем бюджетных средств и руководителям отраслевых органов администрации Сочи. Полностью исполнены поручения лишь управлением молодежной политики и заместителем главы города Сергеем Юрченко, – подчеркнул заместитель главы города Сергей Щербинин.

В бюджете города в полном объеме предусмотрены и своевременно доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных средств на софинансирование в объеме 494 330 тысяч рублей. Дополнительно в бюджете предусмотрены 73 414,6 тысячи рублей, софинансирование по которым не привлечено.

– Вовремя документы готовьте, сдавайте их. Если деньги освоены, они должны быть оприходованы, за них нужно отчитаться, – провел урок финансовой грамотности глава города Анатолий Пахомов. – Сегодня нужно работать над тем, чтобы в бюджете на следующий год появились деньги на софинансирование. Нам эти программы очень нужны. Нам нужно строить сети к участкам для многодетных семей, делать водоснабжение в Ахштыре, инженерную защиту Имеретинской низменности. На строительство шести зданий для врачей общей практики было возможно привлечь 65 700 тысяч рублей.

В проекте краевого бюджета на 2018 год предусматривается реализация 20 государственных программ Краснодарского края, по которым предоставляются субсидии бюджетам муниципальных образований. Грамотная и четкая работа главных распорядителей бюджетных средств и руководителей отраслевых органов администрации Сочи обеспечит привлечение в бюджет города в следующем году не менее 4 785 212,6 тысячи рублей.

Исполнителям поручена выездная и документальная работа, направленная на безусловное включение на 2018-2019 годы мероприятий по курируемым направлениям в государственные программы Краснодарского края и привлечение денежных средств из краевого бюджета в полном объеме.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]