Едем в Головинку!

В ближайшие годы небольшой поселок в Лазаревском районе может стать не только лучшим курортным населенным пунктом в Сочи, но и своего рода территорией опережающего развития, привлекательной для инвесторов.

Проект благоустройства и развития Головинки будет представлен на очередном Российском международном инвестиционном форуме, который пройдет в Сочи в феврале 2018 года. Об этом участникам общественных слушаний, прошедших в поселке 4 октября, сообщил глава администрации Лазаревского района Сергей Бражников. Тема вызвала повышенный интерес не только у жителей Головинки, но и соседних аулов – Большого Кичмая, Малого Кичмая и Ахинтама.

Приход в Головинку крупных частных инвесторов – в настоящий момент на месте бывших сельскохозяйственных земель совхоза "Победа" идет активное строительство коттеджного поселка "Тюльпановка", а также застройка территории гостевого дома "Замок у моря", расположенного в непосредственной близости от знаменитого Тюльпанного дерева, вызвал у местных жителей вполне понятную настороженность. Вопросов у людей множество: что ждет поселок в перспективе, каковы реальные планы властей и инвесторов, не пострадают ли на фоне происходящих преобразований интересы местных жителей? Слухи, с завидной регулярностью возникающие вокруг обсуждения на бытовом уровне столь острых проблем, волнуют и старшее поколение, и молодежь. Недавний приезд в Головинку главы города Сочи Анатолия Пахомова, на месте ознакомившегося с предложениями инвесторов, подтвердил – процесс пошел.

– Власти заинтересованы в привлечении частных инвестиций – это позволит попутно решать насущные вопросы социально-экономического развития и благоустройства поселка, – отметил мэр, но все проекты по развитию Головинки, которые только находятся в стадии разработки, должны обязательно учитывать права, мнения и предложения местных жителей. Особенно в части всего, что касается Тюльпанного дерева.

На общественных слушаниях, собравших почти сотню участников, Сергей Бражников по поручению градоначальника успокоил общественность: статус Тюльпанного дерева как уникального памятника живой природы, находящегося под защитой государства и являющегося священным для коренных жителей – адыгов, на протяжении веков проводящих здесь традиционные обряды и молебны, – останется прежним. Это твердая позиция городских властей, сказал руководитель. Сама территория вокруг дерева останется в муниципальной собственности, доступ сюда будет свободным для всех желающих.

На этом – уважении к истории и культурной самобытности местного населения – будет основана и концепция парка "Лиран", над которым работает большая группа архитекторов "Центра развития рекреационных территорий "Новые горизонты" под руководством Ольги Шебзуховой. Специалисты, что называется, в теме, отметила она, настроены конструктивно и готовы к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Тюльпанное дерево, по ее словам, как и прежде, будет своего рода магнитом, притягивающим гостей и жителей курорта, вокруг него и предполагается развивать все остальное.

– По оценкам специалистов, главной достопримечательности поселка – Тюльпанному дереву – более 250 лет, – представляя на общественных слушаниях проект развития Головинки, подчеркнула она. – Это одно из священных деревьев для коренных жителей этих мест и оно требует внимания, лечения и бережного отношения. Сам сквер является местом притяжения гостей и местных жителей, здесь можно узнать об истории, приобрести сувениры, сделать памятные фотографии. Однако сегодня он нуждается в новых подходах формирования пространства вокруг него.

Специалисты Центра "Новые горизонты" подготовили собственное видение того, как должна быть благоустроена территория вокруг природной достопримечательности.

– Предполагается создание парковки для экскурсионных автобусов вдали от дерева, устройство тротуаров по улице Линейной, являющейся основным курортным променадом на оси Платформа Головинка – Тюльпановое дерево, – рассказала Ольга Шебзухова. – Будут проложены пешеходные дорожки, заложены клумбы, построен фонтан, проведено освещение и система полива растений. Места торговли сувенирной продукцией также будут обустроены на территории сквера. Работы по прокладке инженерных коммуникаций планируются на осенний и зимний период, весной будет проведено озеленение. Завершить работы планируется к 1 июня будущего года.

Большой интерес вызвала идея строительства здесь деревни народных ремесел. Готовность к активному сотрудничеству с разработчиками проекта высказали активисты "Адыгэ Хасэ" причерноморских шапсугов и общественность аулов. Готовые предложения будут вынесены на рассмотрение и обсуждение уже в самое ближайшее время.

Второй этап благоустройства Головинки – он коснется более обширной территории поселка – от берега моря до автомобильного моста через Шахе – предполагает развитие инженерной инфраструктуры – замену старых и строительство новых водопроводных сетей, канализование частных домовладений, установку очистных сооружений, ремонт автомобильных дорог, расширение и модернизацию энергетической системы, строительство социальных и коммерческих объектов, строительство берегоукрепительных сооружений и набережной вдоль реки Шахе.

Для обеспечения наиболее массового участия жителей в разработке проектов развития поселка организаторы призывают население обращаться к членам архитекторской группы, в местные органы власти и территориального общественного самоуправления, а также заполнить специальную анкету.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]