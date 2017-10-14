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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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|БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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|Суббота, 14 Октябрь, 2017 - 10:36
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Так можно назвать городские спортивные игры, которые уже по традиции прошли на стадионе сочинской детско-юношеской спортивной школы №1 и посвящались Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
В Краснодарском крае с 2007 года проводятся такие игры среди подростков в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет. Это ребята, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, состоящие на внутришкольном учете или в комиссиях по делам несовершеннолетних, психоневрологическом диспансере. От каждого района курорта в спор за победу вступили по две команды – старшей и младшей возрастных групп.
– Особо хочется отметить тех из юношей и девушек, кто каждый раз участвует в играх "Спорт против наркотиков", – сказал, приветствуя участников состязаний, директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян. – Желаю всем и всегда придерживаться здорового образа жизни, избегать вредных привычек. Надо помнить, что Сочи был и остается благоприятным местом для проживания и отдыха жителей и гостей. И высоко держать марку олимпийской столицы.
А затем началось увлекательное, упорное соперничество. Ребята с завидным умением соперничали в комбинированной эстафете, дартсе, групповых прыжках через скакалку. Во многих случаях борьба шла абсолютно равная; школьники замечательно подготовились к стартам и продемонстрировали недюжинную волю к победе. А завершилось спортивное мероприятие церемонией награждения.
В конце октября в Горячем Ключе состоится зональный этап этих соревнований.
Владимир ВЕРЕЮТИН.
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