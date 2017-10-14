ВТОРЫЕ СРЕДИ СТАРЕЙШИН

В поселке Витязево под Анапой завершился чемпионат России по пляжному волейболу в нескольких возрастных группах. В старшей из них (участники в возрасте от 60 лет) борьбу за награды вел сочинский тандем – Александр Воскресенский и Валерий Костоусов. Их поездку на эти соревнования помог организовать депутат Городского собрания Геннадий Глазырин.

В первом же матче, состоящем максимум из трех партий, а минимум из двух до пятнадцати очков, сочинским ветеранам пришлось встретиться с явными фаворитами, представляющими Краснодар. Лидером их команды многие годы является профессор Кубанской академии физической культуры Владимир Костюков. Отличился он и на этот раз.

Поединок получился на редкость упорным. С большим трудом победить в нем удалось краснодарцам. Однако осечка на старте не расстроила игру представителей олимпийского курорта. В последующих матчах они взяли верх над сильными командами Вологды (2:1) и Ижевска (2:0), что позволило им выйти в финал. Здесь их соперниками вновь оказались краснодарцы. Как и в первой встрече, удача опять улыбнулась им.

Став серебряными призерами, сочинцы были удостоены кубка, медалей и ценных призов.

Николай ПОЛЫНИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]