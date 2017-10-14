РАБОТА ВРАЧА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

В Сочи завершилась масштабная акция "Всероссийская профдиагностика-2017", направленная на развитие системы ранней профориентации. Тестирование, в ходе которого определялось, какое направление или профессию оптимально выбрать будущим абитуриентам, проводилось Центром тестирования и развития "Гуманитарные технологии" МГУ при поддержке Министерства образования и науки и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Данный проект охватил 69 регионов России и более 2,5 тысяч школ. В Сочи участниками стали 35 образовательных учреждений.

Итоги прошлогоднего аналогичного тестирования продемонстрировали неутешительные данные: из 70 тысяч участников лишь 25 процентов школьников старших классов определились с выбором будущей профессии. Более того, в своем большинстве ребята выбирают не профессию, а экзамены, которые будут сдавать, из чего следует, что выбор профессии в большинстве случаев происходит неосознанно.

Между тем, в Сочи всегда стараются пойти навстречу детям, которые всерьез задумываются о том, кем хотят стать в будущем. Трудно не согласиться с утверждением, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Потому так важно, чтобы на этапе выбора старшеклассник имел возможность увидеть, как работают специалисты той сферы, с которой он планирует связать свою жизнь. И таким поводом стала экскурсия в городскую больницу №4 для ребят, решивших поступать в медицинские вузы. 10 учеников гимназии №6 смогли увидеть, как выполняются высокотехнологичные операции, и познакомиться с работой экстренного приемного отделения.

– Эти ребята еще в 9 классе стали задумываться о том, что, возможно, свяжут свою жизнь с медициной, – рассказала классный руководитель 11 "А" Елена Вернигорова. – И по прошествии двух лет их желание только укрепилось. Поэтому очень важно, что у них появилась возможность увидеть своими глазами, как работают врачи.

Экскурсию для одиннадцатиклассников провел заведующий приемным отделением больницы Николай Мельник, который подробно рассказал ребятам, как строится маршрутизация при массовом поступлении пациентов, а также какую помощь и исследования им могут провести непосредственно в приемном отделении. Школьники смогли познакомиться с организацией работы специализированных смотровых кабинетов, увидели, как проводятся исследования на компьютерном томографе и как затем расшифровываются результаты специалистами клиники. Впечатление на ребят произвели противошоковые палаты, оснащенные по самым современным медицинским стандартам.

Далее ребята побывали в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения, где врач – сердечно-сосудистый хирург – Петр Блинов рассказал будущим медикам, для чего и как выполняется стентирование. В заключение экскурсии гости узнали о работе санитарной авиации, смогли подняться на вертолетную площадку больницы и задать интересующие вопросы.

– Провести экскурсию для детей, которые хотят попробовать свои силы в медицине, оказалось очень интересным, – рассказал заведующий приемным отделением Николай Мельник. – Они очень благодарные слушатели, которым действительно было интересно увидеть работу врача изнутри. Кто-то из них впоследствии станет врачом, и могу сказать, что если человек делает подобный выбор, то это действительно становится делом всей его жизни.

Как признались сами ребята, они остались под большим впечатлением от увиденного. Например, Никита Постников (в будущем собирается стать врачом-стоматологом) даже не ожидал, что современные медицинские технологии позволяют проводить операции на сердце без больших разрезов через небольшие проколы.

– Не представлял, что в нашем городе есть такая современная больница, – поделился впечатлениями Никита. – Удивило, насколько развиты технологии и что сегодня они есть и используются в Сочи. То, что я увидел в 4-й больнице, превзошло мои ожидания, поскольку думал, что увижу обычное лечебное учреждение, к каким мы все привыкли.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]