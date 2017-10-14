Мы – волонтеры мира!

Сегодня в Сочи празднуют открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Вечером на Южном моле морского порта состоится концерт. Сочинцы и гости города смогут встретиться с почетными гостями – участниками фестивалей на Кубе 1978 года и в Москве 1985 года.

Массовый заезд волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов уже состоялся в минувший понедельник. На площадку фестиваля практически одновременно прибыли 4600 добровольцев. В течение нескольких дней для волонтерского корпуса проходили обучающие мероприятия второго и третьего этапов программы подготовки: функциональное и объектовое. Занятия направлены на то, чтобы сформировать у команды волонтеров навыки эффективной межкультурной коммуникации и развить ключевые компетенции для успешного выполнения функциональных задач.

Команды волонтеров из разных регионов страны продолжают прибывать в Сочи и воодушевленно делают селфи на фоне празднично украшенного города, снимают ролики обо всех этапах своего пребывания на фестивале и выкладывают их в сеть. В минувший четверг в центре аккредитации на станции "Олимпийский парк" было весело и ярко. Забрать аккредитационные бейджи, получить форму, сесть в шаттл до отеля, разместиться, пообедать и приступить к работе или учебе – и все это задорно, с огоньком!

Катя Шаляпина – второкурсница Тверского государственного технологического университета. Волонтерской деятельностью она занимается уже три года, помогала в организации акции "Бессмертный полк", фестиваля Iron Star в Завидово, но Всемирный фестиваль молодежи и студентов – самый первый в ее жизни настолько крупный проект. В Сочи ее задача – направлять транспортные потоки на выходе с вокзала железнодорожной станции "Олимпийский парк".

– К сожалению, я не владею английским языком, но это круто, что сюда приедут участники со всего мира. Мне будет интересно узнать их менталитет хотя бы по внешнему облику, потому что я не понимаю, о чем они говорят, – делится впечатлениями Катя. – Этот фестиваль важен и нужен, чтобы решать проблемы, чтобы молодежь всего света знала, какие общественные организации есть в том или ином уголке мира. Я жду незабываемых эмоций и огромного опыта.

Анастасия Потапова – студентка пятого курса физико-математического факультета ЮРГГПУ, приехала в Сочи из Челябинской области. Такой масштаб мероприятия для нее тоже в новинку. В родном Челябинске она в основном занималась социальным волонтерством, работала с людьми с ограниченными возможностями и детьми из детских домов. В Сочи, по ее словам, приехала помочь родной стране в проведении столь грандиозного мероприятия, посмотреть, как ведут себя и как общаются другие народы, обменяться опытом с другими волонтерами.

– Я жду новых интересных знакомств. Мы должны жить в мире. Если люди поймут, насколько интересны другие народы, у них не возникнет и мысли враждовать. Можно вместе работать над какими-то проектами или просто дружить, ездить друг к другу в гости, переписываться. Считаю, что это важно, – рассказала Анастасия.

Вечером в "Русском доме" города-отеля "Бархатные сезоны", где живут волонтеры фестиваля, торжественно открылся волонтерский городок ВФМС-2017. Пять тысяч человек дали клятву волонтера.

На открытии волонтерского городка представители дирекции по работе с волонтерами рассказали о дополнительных сервисах для добровольцев. Например, помимо работы на функциональных направлениях, волонтеров ВФМС ждет насыщенная культурная и спортивная программы в местах проживания: "Минута славы", национальные вечера, презентации регионов, забег, а также дополнительный образовательный блок мастер-классов от представителей добровольческого движения из России и зарубежных стран.

Одновременно в морском порту Имеретинский проходит гранд-финал Национальной парусной лиги. Во время сегодняшней гостевой гонки гранд-финала вместе с сильнейшими яхтсменами страны под парусом пройдут волонтеры и гости Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Напомним, что помогать в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов будет масштабный волонтерский корпус. Волонтерами мира стали 5000 человек из России и зарубежных стран от 18 лет, включая "серебряных" волонтеров. Заявочная кампания для претендентов в добровольцы фестиваля завершилась в апреле 2017 года. Заявки на участие подали более 35 тысяч человек. Собеседования с кандидатами проводили 20 центров привлечения и отбора волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов по всей стране.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]