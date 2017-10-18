ГОТОВЬСЯ В САДИК, ДЕТВОРА!

В поселке Лоо идет активное строительство нового дошкольного образовательного учреждения. В начале будущего года современный детский сад радушно примет 210 малышей. …Внешне нарядный детский сад, уютно расположившийся неподалеку от действующей школы поселка Лоо, напоминает несколько разноцветных детских кубиков, плотно приставленных друг к другу. Из большого набора деталей и материалов специалисты поэтапно тщательно собирают все необходимое: сначала – стены, крышу, окна и двери, затем – систему отопления, электро- и водоснабжения. На последнем этапе идет внутренняя отделка помещений, установка мебели и оборудования, благоустройство территории.

Даже на фоне продолжающихся работ уже видны новые просторные кабинеты, игровые и спальные комнаты, спортивный зал и кухонный блок – здесь будет все необходимое для комфортного и безопасного пребывания малышей, а также полноценного труда сотрудников. Впереди самый сложный и ответственный этап, подчеркивают строители: процесс выходит на финишную прямую.

Объект важный – и не только в масштабах Сочи, неудивительно, что внимание к нему особенно повышенное. Да и средства из краевого бюджета на условиях софинансирования с муниципалитетом вложены серьезные – почти 200 миллионов рублей. Ход строительства лично контролирует глава города Анатолий Пахомов. Интерес к тому, как идет возведение детского сада в Лоо, проявляют, естественно, и региональные власти. На днях с инспекцией на новостройке побывала вице-губернатор Анна Минькова. Вместе с исполняющим обязанности министра образования, науки и молодежной политики края Константином Федоренко она осмотрела здание, пообщалась с подрядчиками.

– Несмотря на высокую степень готовности – порядка 85 процентов, нельзя сбавлять темпов, – отметила Анна Минькова. – Важно не только успеть в обозначенные сроки – объект должен быть сдан до конца декабря нынешнего года, но и все сделать качественно, на самом высоком уровне. Новый детский сад давно ждут местные жители – он рассчитан на 210 мест, что даст возможность значительно сократить существующую очередь в дошкольные учреждения.

Таким образом, начался обратный отсчет: здание дошкольного учреждения в Лоо планируется открыть уже в начале 2018 года. До дня "икс" остается совсем немного времени, так что готовься к садику, детвора!

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В этот же день вице-губернатор Анна Минькова посетила строительную площадку, которая развернулась на территории адлерской школы №100. Здесь возводится пристройка к школе (на снимке внизу), которая фактически будет полноценным корпусом образовательного учреждения.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]