ВРЕМЯ РЕШАЮЩИХ ВСТРЕЧ

ВЧемпионате СоЧи по футболу дело идет к развязке. Наступило время, когда единственная осечка как бы между прочим может перечеркнуть надежды на призовое место, к коему та или иная команда в напряженной борьбе стремилась долгие месяцы. Острое соперничество за медали достигло апогея. В нем участвуют четыре команды, каждая из которых обладает чувством собственного достоинства, бескомпромиссным характером (одна ничья на всех). Закономерно, что ситуация, сложившаяся на верхних этажах турнирной таблицы, запутанная и, соответственно, крайне привлекательная для болельщиков.

Таблицу возглавляют "Адлер" (18 игр, 48 очков), "Медик" (16 игр, 43 очка), "Кичмай" (15 игр, 39 очков), "Трактор" (17 игр, 39 очков). Находящийся на пятом месте "Адлер-09" отстает от "Трактора" на десять очков.

Без единого потерянного очка в шести матчах идет во втором круге "Адлер" – неоднократный чемпион города. Вырваться вперед ему удалось за счет того, что победами (с одинаковым результатом 5:3) завершились его поединки с "Кичмаем" и "Трактором". При этом получилось взять реванш за поражения от этих соперников в первом круге (опять-таки с одинаковым счетом 2:4).

Для "Адлера" характерны комбинационная игра с участием многих футболистов, широкие атаки в быстром темпе, безупречная дисциплина на поле. Выиграв у двух основных оппонентов, "Адлер" настраивается на встречу с главным – "Медиком", у которого в первом круге удалось (3:2) взять три очка. От исхода этого матча (он состоится в заключительном туре) наверняка зависит, кто станет обладателем высших наград. Если, конечно, "Медик" не оступится в поединке с "Кичмаем", у которого в первом круге выиграл весьма (4:0) убедительно. А пока "медики" по потерянным очкам опережают "Адлер". К тому же, проведя на две встречи меньше, они и забили, и пропустили мячей меньше его (соответственно 97:23 и 91:34).

Вровень с "Адлером" по потерянным очкам идет "Кичмай". Шансов на чемпионство у него немного, но он с его бойцовским характером, думается, будет сражаться до конца. На первое место представители Головинки реально смогут претендовать в том случае, если победят "Медик" и "Трактор", а "Медик" возьмет верх над "Адлером". Комбинация непростая.

"Трактор", лишь недавно ставший участником городского чемпионата, входит в число его фаворитов и уже только за это заслуживает уважения. Сегодня он бьется за третье место, практически на равных соперничая с лидерами (с "Адлером" – 4:2, 3:5; с "Медиком" – 2:3, 3:4). В предстоящем поединке с "Кичмаем", которому в первом круге уступил со счетом 2:6, "Трактор" должен, что называется, прыгнуть выше головы, но ведь болельщики знают, что в ответственнейшие моменты он способен на это. И атакует умело, увлеченно, крупными силами. Результативно. Наколотил в чужие ворота, ни много ни мало, 108 мячей – больше всех.

– Каждый чемпионат города выдвигает в лидирующую группу все новые и новые команды, подобные "Трактору", – говорит директор по проведению соревнования Георгий Варельджан. – Массовость рождает мастерство; количественные изменения переходят в качественные. Уровень любительского футбола, несомненно, растет.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]