Задача – созидать

Очередное планерное совещание в администрации Сочи было посвящено вопросам улучшения качества жизни горожан О работе по решению проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для долевого строительства многоквартирных домов и чьи права были нарушены, на планерном совещании докладывал заместитель директора департамента строительства администрации Сочи Михаил Неудачный.

Самая большая победа муниципалитета в том, что с января прошлого по октябрь текущего года не только не допущено увеличение числа проблемных объектов долевого строительства, но и значительно снизилось количество таких объектов, находящихся на административном контроле.

– Количество объектов, находящихся на административном контроле МВК, сократилось с 28 до 18. За полтора гора из краевого реестра проблемных объектов исключены 10 жилых комплексов. Крайний срок окончания строительства целого ряда жилых комплексов – I-II квартал 2018 года, – доложил Михаил Неудачный.

В текущем году введен в эксплуатацию многоквартирный дом ООО "Деловой мир". В отношении застройщика ООО "Ида" запущена процедура банкротства, введено внешнее управление. Ввиду высокой степени готовности объекта принято решение достроить его в формате ТСЖ. Наиболее проблемными в городе являются объекты группы "СК "Вант".

– Администрация Сочи не обладает полномочиями контроля в свете строительства, тем не менее мы оказываем всестороннюю поддержку дольщикам, – подчеркнул мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Законодательство не позволяет использовать средства городского бюджета для завершения строительства проблемных жилых домов, поэтому профильным департаментом муниципалитета проводится поиск сторонних организаций-инвесторов. В настоящее время ведутся переговоры с двумя компаниями о реализации проекта достройки жилых домов, застройщиками которых являлись компании, аффилированные с СК "Вант".

Обсудили на планерке и изменения в структуре администрации Сочи. В штате заместителей главы города на одну вакансию стало меньше. Отрасли, которые курировал перешедший в Федеральное агентство по государственным резервам Олег Ясюк, перераспределены между другими заместителями мэра, а его должность сокращена.

Так, курировать управление курортов и рекреационных ресурсов и управление потребительского рынка и услуг отныне будет Сергей Юрченко. За ним также остаются управление по делам казачества, а также департамент по физической культуре.

– Это одни из важнейших отраслей в Сочи. Потребительский рынок и курорты возглавляют хорошие профессионалы, но куратор должен помочь им наладить системность в работе. Уверен, эти отрасли будут и дальше стабильно развиваться, – сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Он поставил первоочередные задачи в этой сфере. В межсезонье важно уделить внимание облику пляжей, к лету все они должны быть оборудованы, иметь хороших арендаторов. Продолжится и работа по презентации курортных возможностей Сочи в регионах России, действует проект "Открытый Юг", который, возможно, станет всероссийским.

Впереди туристкий форум, который подведет итоги летнего сезона и даст старт для подготовки уже к следующему. Именно на нем стартует договорная кампания на будущий год.

В других отраслях курорта также произошли изменения. Путем слияния двух управлений создан департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности. Его возглавит председатель Общественного экологического совета при главе города Андрей Платонов.

Реорганизуется и департамент по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями. В частности, отдельно выделяется департамент по взаимодействию с правоохранительными органами, в состав которого войдет управление по профилактической работе с населением города. Новую структуру, как и управление по профилактике, возглавит Александр Петухов. Отдельно будет выделено управление по взаимодействию с общественными объединениями. Им продолжит руководить Владимир Волков. На сессии Городского собрания Сочи эти изменения были рассмотрены депутатами и приняты единогласно.

Коснулись на планерном совещании и вопроса подготовки ко Дню города, до которого остается всего месяц. Впервые в интернете идет всенародное голосование в конкурсах "Лучший по профессии" и "Золотой Прометей", горожане включены в обсуждение и принятие окончательного решения.

– Открытость работы администрации должна пройти новую фазу. Любое дело должно идти от народа, а значит, мы должны советоваться с населением. Это прогрессия, – заявил Анатолий Пахомов. – Пусть находят реализацию инициативы снизу, если они появляются. Это поможет улучшить качество жизни. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]