Эффективность налогообложения

Накануне состоялась очередная сессия Городского Собрания Сочи В минувшую среду депутаты Городского Собрания собрались на очередную сессию. Они рассмотрели 18 вопросов повестки дня, в числе которых и организация публичных слушаний по внесению изменений в Устав города Сочи. Кроме того, народные избранники приняли ряд новых правовых актов и внесли изменения в существующие, приводя их в соответствие с действующими федеральным и краевым законодательствами.

При подготовке вопросов сессии депутатами проведена социально важная работа по корректировке коэффициента К2 единого налога на вмененный доход и земельного налога. Они касаются большого количества горожан. Налоговые льготы для предприятий, не дотируемых из бюджета города, упразднены. Размер налога на землю для физических лиц остается практически в тех же размерах, что и был.

– Проект по изменению земельного налога, который был внесен на рассмотрение депутатского корпуса, вызвал много вопросов по налоговым льготам для физических лиц. Мы всесторонне изучили вопрос и приняли решение, чтобы изменения не затронули в финансовом плане большое количество горожан, – подчеркнул, подводя итоги сессии, председатель ГСС Виктор Филонов.

Также на сессию было внесено предложение по изменению коэффициента К2 ЕНВД. Неэффективные льготы по налогообложению ежегодно виртуально забирали из муниципального бюджета более пятисот миллионов рублей. Тем не менее слишком высокое повышение К2 могло попросту заблокировать поступление этого налога в бюджет. Изучив этот вопрос на заседаниях рабочих групп ГСС и с экспертами Торгово-промышленной палаты, депутаты приняли решение о повышении коэффициента К2 в среднем не выше чем на 18-20%.

– Эту систему налогообложения использует значительная часть сочинцев, сдающих жилье внаем. Если поднять сумму выше, чем на 20%, то бизнесмен будет вправе выбрать более комфортный вариант налогообложения. К слову, упрощенный налог, который практически весь поступает в краевой бюджет, составляет всего 6 процентов от общего дохода. Поэтому эксперты принимали взвешенное решение с учетом большого ряда факторов, – прокомментировал решение ГСС Виктор Филонов. – Теперь (конечно, при условии, что налогоплательщики будут законопослушны) муниципальный бюджет будет пополняться на 500 миллионов рублей в год.

Проведена и корректировка бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Действующий бюджет пополнился более чем на восемьдесят миллионов рублей за счет краевых субвенций. В основном эти средства будут направлены на образование. 234 миллиона рублей в муниципальный бюджет следующего года поступят на организацию чемпионата мира по футболу.

Также на сессии депутаты тайным голосованием определили почетных граждан. Их имена назовут в День города. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]