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История, память, будущее

История, память, будущее
Суббота, 28 Октябрь, 2017 - 08:50

IX Российско-Германская конференция молодых лидеров проходит в Сочи

Сочи с рабочим визитом посетил председатель Объединенного союза молодежи Германии и России герцог Кристоф Ольденбургский. Он принял участие в работе IX Российско-Германской конференции молодых лидеров.
Молодежь двух стран в своих дискуссиях поднимает обширный спектр тем: блокчейны и шансы, которые они дают, борьба с международными конфликтами и кибербезопасность. Наряду с глобальными вопросами обсуждаются сотрудничество в сфере образования, развития технологий и сельского хозяйства.
Накануне участники молодежного форума почтили минутой молчания память погибших на Мемориале павшим воинам Великой Отечественной войны в Завокзальном микрорайоне Сочи, а затем возложили венки и цветы к Вечному огню.
– Мне очень повезло, потому что в последние два-три года я очень часто бывал в Сочи, регулярно посещаю ваш город. Меня всегда восхищает это уникальное сочетание субтропического климата, моря и гор. Особенно радует большое количество немецких гостей здесь, – рассказал герцог Кристоф Ольденбургский. – Я считаю, что важно сохранять дружественные отношения между всеми странами в мире, это касается и Германии, и России. Германию и Россию связывают особые тесные отношения, общая история, и памятник, возле которого мы сейчас стоим, – напоминание об этом.
На федеральном уровне подобные встречи проходят порядка одного раза в год. По мнению руководителя Союза молодежи Кубани Александра Пилипенко, молодые лидеры должны отстаивать интересы своих стран с молодежной точки зрения, уметь договариваться несмотря на глобальную политическую повестку и не допускать международных конфликтов, искать пути решения проблем в борьбе с экстремизмом в молодежной среде, с развитием других деструктивных проявлений.
– Фестиваль молодежи и студентов в Сочи показал, что молодежь – не политики. Мы прежде всего хотим дружить, общаться между собой, обмениваться опытом, лучшими практиками в разных областях, а в дальнейшем выстраивать дипломатические связи и контакты между нашими странами, – подчеркнул Александр Пилипенко.
Краснодарский край планирует проводить подобную работу со странами СНГ и Европы. Ответный визит в Германию молодежный актив Краснодарского края будет планировать по результатам работы конференции.
Анна МАРТЫНОВА.

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